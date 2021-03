Fullscreen icon Utvid Play button icon Spill av 1 av 3 Chevron pointing left Move Left Chevron pointing right Move Right

Utviklingsleder Mats Ullereng i Viking (i midten) ser at det ofte er barn av mer bemidlede foreldre som blir de største talentene. De mørkeblå har tilskuddsordninger for å motvirke det, men ofte er terskelen for å søke et problem. Foto: Ekaterina Obukhova (Ekaterina Obukhova)