Stavanger-gutt til dansk fotball

– Det er enighet mellom klubbene at beløpet ikke skal oppgis, men jeg kan si så mye som at det er et stort salg i vår målestokk. Det er det største salget på mange år i klubben, sier daglig leder Bent Dalby til Oppland Arbeiderblad.

Stavanger-gutten Johnsen kom til Raufoss fra et låneopphold i Tromsdalen. Han startet karrieren i Viking og har to innhopp i Eliteserien på CV-en.

– Lasse var så definitivt med i Raufoss sine planer for 2021, men et tilbud om en overgang til dansk Superliga har vi forståelse for at frister, skriver Raufoss på sine hjemmesider.

Randers ligger på 4.-plass i den danske superligaen med kun fem poeng opp til ledende Midtjylland.

– Jeg har fått mye spilletid i Raufoss, det har modnet og utviklet meg. Nå er jeg klar for et nytt kapittel, og jeg er spent på å komme til Randers. Jeg er sikker på at fotballen i Danmark passer meg enda bedre. Nå skal jeg lære klubben, laget og spillestilen å kjenne. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å bli en suksess i Randers. Jeg har sterk vinnermentalitet, og det gleder jeg meg til å vise fram, sier Berg Johnsen til Randers' nettsted.

I Viking fikk han to seriekamper og én i cupen. Han spilte også flere treningskamper, og var et av de lokale talentene Bjarne Berntsen hadde store forhåpninger til.