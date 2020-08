100 dager til EM: Fortsatt håp for Stavanger

Følg RA Sporten på Facebook !

Opplegget for håndball-EM i Norge spikres trolig innen to og en halv uke. Trondheim, Stavanger og Bærum kjemper videre for å opprettholde arrangørstatus.

LES OGSÅ: Herrem om landslagsambisjonene

Tirsdag er det nøyaktig 100 dager til første EM-kamp starter 3. desember.

– Vi skal til Kulturdepartementet mandag. Vi opplever dialogen med regjeringen som veldig god, og at det er stor motivasjon for å få gjennomført EM, sier generalsekretæren i Norges Håndballforbund (NHF) Erik Langerud til NTB.

LES OGSÅ KOMMENTAR: "Ti råd for å snu motgangen i andre halvdel for Viking"

Etter det brutale frafallet av billettinntekter som følge av viruspandemien, er NHF avhengig av økonomisk støtte for å kunne få EM på beina.

– Søknaden vår til Kulturdepartementet spenner fra 17 til 36 millioner kroner, sier Langerud.

LES OGSÅ: Den historiske rekken ble brutt

Pengestøtte

Etter planen skal det gå EM-kamper i Trondheim, Stavanger og Bærum (Fornebu). Langerud har ikke gitt opp håpet om å kunne gjennomføre det opprinnelige opplegget, men det avhenger av omfanget av pengestøtten fra Kulturdepartementet.

– Får vi 17 millioner, må alt legges til én by. Foreløpig forholder vi oss til den oppsatte spilleplanen. Om åtte-ni dager regner vi med å ha en oversikt over hvilken økonomi vi har til rådighet. Så må begynne og ta valgene ut ifra det, sier Langerud.

LES OGSÅ: Hyller Andresson etter første seier i Drammen siden 2007

Han vil ikke gå inn på noen rangering av Trondheim, Stavanger og Bærum. Alle de aktuelle kommunene har kommet håndballforbundet i møte med løsninger som på forskjellig vis kan bidra økonomisk.

Med fulle EM-tribuner på kampene i Norge, ville NHF trolig ha hatt billettinntekter på 25 millioner kroner.

Det er ikke lenge før EM-opplegget definitivt må spikres.

– Jeg tipper at vi har mye klart løpet av to og en halv uke, sier Langerud.

LES OGSÅ: Herrem gir ut bok

TV-EM

Arrangøren har også svært mye å forholde seg til med tanke på reiserestriksjoner, karanteneregler og retningslinjene rundt dette.

EM kommer til å bli spilt med svært få tilskuere på tribunen. Det er ikke avklart hvor mange, men det er et håp om å få inn 500 per kamp. Nå virker 200 som det mest aktuelle.

– Da vil det viktigste være «å pynte opp» arenaene slik at det blir gode TV-bilder. Gulvet er likt uansett hvor vi spiller, sier Langerud.

LES OGSÅ: Vil se grisespill i Åsenhallen

To EM-grupper er satt opp i Trondheim. Så skal én av to hovedrunde-puljer etter planen avgjøres i Stavanger før sluttspillet (semifinaler og medaljekamper) per nå ligger i Bærum. Resten av EM er lagt til Danmark.

Det er 21 år siden det sist ble spilt et fullt håndballmesterskap for kvinner i Norge. Det skjedde i 1999 og endte med norsk gull.

LES OGSÅ: Går fra dekket bord