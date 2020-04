Spillere og trenere i engelsk toppklubb godtar lønnskutt

Følg RA Sporten på Facebook!

Spillertroppen, manager Mikel Arteta og resten av trenerapparatet i Premier League-klubben Arsenal er enige med ledelsen om lønnskutt under viruskrisen.

Det bekrefter London-klubben på sine nettsider mandag.

LES OGSÅ: Dette sier Henningsen etter utsettelsen

Både spillere og trenere sier fra seg 12,5 prosent av lønna for å hjelpe klubben finansielt gjennom viruspandemien. Avtalen omtales som frivillig.

Klubbledelsen opplyser samtidig at den er innstilt på å utbetale pengene som nå holdes tilbake på et senere tidspunkt, forutsatt at den er i stand til det økonomisk.

– Dersom vi når spesielle mål i sesongene som kommer, primært relatert til suksess på banen, vil klubben refundere pengene, heter det i en uttalelse.

LES OGSÅ: 25 Viking-importer du helst vil glemme

En eventuell forsinket lønnsutbetaling forutsetter også at inneværende sesong fullføres og at klubben mottar TV-inntektene det nå hersker usikkerhet rundt.

Videre i mandagens uttalelse heter det at samtalene som er ført om lønnsreduksjonen har vært konstruktive, og at partene har innsett «alvorligheten i situasjonen koronaviruset har skapt».

LES OGSÅ: Viking-spilleren koronafrisk

Det skal også pågå forhandlinger om lønnskutt i en rekke andre Premier League-klubber. Mandag ble det klart manager Chris Wilder og det øvrige trenerapparatet i Sheffield United har sagt fra seg deler av sine kontraktfestede inntekter. Noen avtale foreligger samtidig ikke med spillerne.

LES OGSÅ: Frykter viruset kan drepe drømmen