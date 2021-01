Speilblankt flere steder i Stavanger

Kombinasjonen av gårsdagens og nattens plussgrader og dagens minusgrader gjør det ekstremt glatt enkelte steder. Kommunen ber derfor gående, syklister, bilister og andre som ferdes ute, om å være veldig forsiktige.

Det skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Det kan være ekstremt glatt enkelte steder, så alle som må ut i løpet av dagen må være veldig forsiktige, sier seksjonssjef i Park og vei Trygve Petter Nilsen.

Alt tilgjengelig mannskap ute

Kommunen har alt av tilgjengelig mannskap ute, og det jobbes på spreng med salting og strøing. Vintervedlikeholdet er delt inn i tre prioriteter, hvor veier med kollektivtrafikk, hovedsykkelrutene, gangveier og bratte bakker blir prioritert, men Nilsen forteller også at kommunedelene Finnøy og Rennesøy også blir spesielt prioritert.

– Rapportene sier at det er spesielt vanskelige forhold i de to kommunedelene, så vi har sendt ekstra mannskap ut for å hjelpe til, sier han.

Gradestokken vil ligge rundt null frem til helgen, og Nilsen oppfordrer derfor innbyggerne om å ta hensyn til is når de er utendørs.

– Ta hensyn til at det potensielt kan være veldig glatt enkelte steder. Vi jobber så fort vi kan, men vi kan ikke være overalt til enhver tid, avslutter han.