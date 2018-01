Sparta vant fortjent mot Oilers

Rogalandsavis

Før kampen:

Oilers er et av formlagene i ligaen. Slår de andreplasserte Sparta i kveld, med Tommy Kristiansen på isen, rykker de opp til femteplass på tabellen.

Oilers har virkelig begynt å røre på seg den siste tiden. Laget ligger på 2. plass på formtabellen for de siste ti kampene og på 3. plass om du ser 15 kamper bakover.

Scoringene har også begynt å komme. 24 mål på de siste fem oppgjørene sier sitt. I de siste tre har også et overtall, som har vært ligaens svakeste, begynt å komme seg.

– Det er ingen tvil om at vi er langt mer solide nå enn vi var i slutten av november. Det har vært en gradvis framgang både i trening og kamp siden landslagspausen i desember. Dette er ikke noe som har skjedd over natten. Vi har stadig blitt bedre. Så har vi hatt noen klare tilbakeslag som gjør at vi ikke kan friskmeldes helt. Det vil nok ikke skje før vi kommer til neste fase av sesongen, sier sportsdirektør Pål Higson til RA.

Kristiansen tilbake

Oppgjøret i kveld markerer også Tommy Kristiansens retur til DNB Arena. Publikumsfavoritten avbrøt i høst sin kontrakt i Tyskland og vendte hjem til Sarpsborg.

Kristiansen selv erkjenner at det blir spesielt. Meget spesielt.

– Jeg tror ikke det blir pipekonsert i starten. Kanskje i 3. periode, sier han – og gliser.

– Men klart dette blir rart. Jeg både gleder meg og gruer meg. Jeg har jo gode venner fra Tore Christiansen til Ola nordmann i DNB Arena. Det var hjemmet mitt i fire år. Det er store følelser i sving, sa han til RA før kampen.

Nykommer Brock Trotter er for øvrig fortsatt ikke klarert for spill. Markus Søberg mangler også hos Oilers. Det gjør også Henrik Solberg - som har vært ute en periode.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Strøm, Johannesen - Cornet, Soares, Rapuzzi.

2. rekke: Rokseth, Mostue - Lorentzen, Forsberg, Salsten.

3. rekke: Sveum, Gedig - Hoff, Kokkala, Medhus.

4. rekke: Talge, Humphries - Sæland Rødne, Djupvik Løvlie, Børresen.