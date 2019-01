Søndag er den nasjonale turdagen

Kom deg ut-dagen er Norges nasjonale turdag i regi av DNT. Førstkommende søndag arrangeres det lokale aktivitetsdager 175 steder fra nord til sør. DNT venter 40.000 deltagere på årets utgave, søndag 3. februar-

– Kom deg ut-dagen er en introduksjonsdag til friluftslivet. Her trengs ingen forkunnskap for å delta. Om du er vant til å være i naturen eller ikke; vi lager til enkle og morsomme aktiviteter for alle. Alt er gratis, du trenger bare å kle deg i varmt tøy og gode sko, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i en pressemelding.

Variert tilbud

Det inviteres til en dag med varierte tilbud: ski, skøyting og aking, natursti, bålkos, ansiktsmaling og dukketeater. Flere steder kan man også låne turutstyr gratis.

– Noe av det som er så gøy, er variasjonen i hvem som blir med oss ut. Både store og små familier, besteforeldre, tanter, onkler og vennepar. Man blir del av et større felleskap, og for de minste er det mange andre barn å leke med. Vi ønsker spesielt friluftsferskinger velkommen denne dagen, her er det mye å lære, sier Klarp Solvang.

Inngang til en utevinter

DNTs medlemsforeninger stiller med frivillige som hjelper til med aktiviteter, turquiz, råd og tips. Kom deg ut-dagen er en mulighet for å få informasjon om fremtidige turer og aktiviteter i nærområdet.

– Det er ikke alle som vet at DNTs medlemsforeninger i tillegg til å arrangere turer på fjellet, har massevis av nærturer, kurs og arrangement i nærmiljøet. Vi håper at Kom deg ut-dagen kan inspirere til en aktiv vintersesong både hjemme og til fjells, sier DNTs generalsekretær.