Hvem: Torbjørn Røe Isaksen (40)

Hva: Næringsminister. Dermed ansvarlig for at Norge stiller klokka når det blir sommertid natt til søndag.

Vi har noen tradisjoner i Norge. Vi går på ski, vi krangler om innvandring, og Dagsavisen ringer Torbjørn Røe Isaksen når det blir sommertid.

– Ja. Det er ikke tull en gang. Det er ingen saker bortsett fra gruvedrift i Finnmark som engasjerer så sterkt som sommertid og å stille klokka.

Hvorfor er det du som er ansvarlig for klokka, egentlig?

– Godt spørsmål! Det er noe som heter Justervesenet. De har ansvaret for at en meter er en meter og at en kilo er en kilo. Og at klokka er klokka. Og Justervesenet ligger under Næringsdepartementet.

Men snart skal EU ta over tida?

– Nei da. Men EU-parlamentet har bestemt seg for at i 2021 skal EU slutte å stille klokka. Så skal hvert medlemsland bestemme om de vil ha sommertid eller vintertid. Vi er jo en regjering som følger EU på mye rart. Men det ville være veldig rart om Norge var det eneste landet i Europa som insisterer på å stille klokka. Så hvis det blir sånn i EU, så blir det sånn her.

Dette blir en ny Acer-strid! Vi som er mot EU må være for sommertid!

– Ja, det blir jo fort en del av den ideologiske kampen for annerledeslandet. Men akkurat i denne saken tror jeg at jeg skal overbevise selv Lundteigen.

Hæ? Senterpartiets ivrigste nei-mann?

– De som sliter mest med sommertid er jo bønda. Kuene er vant til å bli melket på et fast tidspunkt, og blåser i om vi stiller klokka eller ikke. Og fagforeningene bør være med meg. Folk som jobber natt får ofte en time ekstra på jobb når vi stiller klokka.

Men om høyresida har gjort en stor politisk tabbe, så er det å undervurdere EU-motstanden i det norske folk!

– Helt sant. Og jeg liker at du inkluderer store deler av Ap i høyresida. Men vi må prøve å unngå at dette blir en ny EU-kamp, altså.

OK, men hvis vi skal slutte å stille klokka, bør vi da ha vintertid eller sommertid?

– Dette klarer jeg ikke mene noe sterkt om. Det blir litt hipp som happ for meg personlig. Men jeg tror det vil være smart å gjøre det samme som i hvert fall Sverige og Danmark.

Vi andre lar datamaskiner stille klokka for oss. Men du er jo en konservativ fyr, og har sikkert en klokke som må trekkes opp, på kaminen eller noe sånt?

– Jeg har faktisk en klokke på armen, som jeg både trekker opp og stiller. Jeg synes det er hyggelig å stille klokka. Men den i bilen, den blåser jeg ofte bare i.

Du håper det går over?

– Ja, det gjør jo gjerne det, om et halvt års tid.

Hvem var din barndomshelt?

– Min første var Klatremus i Hakkebakkeskogen.

Hurra! Han er kul! Han bare synger og spiller og går på besøk til de andre! Godt valg!

– Det er problemet. Han er jo en snylter.

Nei da, han er en kulturarbeider!

– I beste fall. Nå er jeg mer på Morten Skogmus, den fornuftige småborgeren.

Æsj. Han er fæl. Har du hørt den sangen Klatremus lagde til han eller? Oppdragskunst av verste merke!

– Det er jo Morten Skogmus som holder det lille samfunnet i gang. Og skaffer dem lovene. Klatremus kan takke Morten Skogmus for at han ikke blir spist.

Hva misliker du mest ved deg selv, ved siden av fascinasjonen for skogmus?

– Det misliker jeg jo ikke. Det er en egen glede ved å være snusfornuftig, som man kanskje ikke ser hvis man er snusfornuftig selv.

Jeg tar ditt ord for det. Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Hadde jeg vært ung kunne jeg sikkert gått i klima-demonstrasjonstog. Men etter skoletid.

Ville du ropt med på «Fjern Erna, man, fjern Erna»?

– Nei, jeg ville valgt en kjønnsnøytral betegnelse. Fjern Erna, hen.

Er det noe du angrer på?

– Ja, at jeg var aggressiv nynorskmotstander.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helst med kona mi. Så kunne vi fått tid til å prate sammen litt uten at barna maste hele tida.