Solvik-Olsen tror ikke at han får tilbud om justisministerposten

Ketil Solvik-Olsen forlot stillingen som samferdselsminister for å flytte med familien til USA, hvor kona jobber som barnelege.

I et intervju med VG, som ble foretatt allerede 22. mars, før den siste utviklingen i saken, avviser han muligheten til å overta etter Wara. Solvik-Olsen hadde på den tiden intervjuet ble gjort allerede blitt nevnt som en kandidat.

– Jeg tror ikke den telefonen kommer, sa han om muligheten for at statsminister Erna Solberg vil ringe ham med tilbud om ny statsrådspost.

– Min kone har sin største livsopplevelse jobbmessig her. Mine barn har også en stor opplevelse. Skal jeg rømme fra det? fortsatte han.

Ketil Solvik-Olsen sa at han har snakket med partileder Siv Jensen om Wara-saken, men at han ikke har diskutert den direkte med Wara selv. Han sa også at politiet og advokater må få tid til å gjøre jobben sin.

