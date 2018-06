Solobrudd ga Froome ledertrøya i Giro d'Italia

Rogalandsavis

Den 19. etappen var regnet som kongsetappen i årets utgave av rittet, 184 kilometer fra Venaria Reale til Bardonecchia. Tøffe forhold og bratte bakker var som skapt for den spedbygde Sky-rytteren Froome.

– Jeg tror ikke jeg har angrepet alene 80 kilometer før mål tidligere, men laget gjorde en fantastisk jobb med å sette det opp for meg. Jeg trengte noe spesielt i dag, for jeg ville nok ikke greid å klatre fra fjerde- til førsteplass bare på den siste stigningen, sa Froome i et seiersintervju vist på Eurosport.

Han er regjerende mester i både Tour de France og Vuelta a España og ser ut til å kunne slutte seg til den lille, eksklusive klubben av ryttere som har vært mester i alle Grand Tour-rittene samtidig. Det selv om han har en dopingsak hengende over seg og oppkjøringen var preget av dårlig form.

Landsmannen Simon Yates, som hadde den rosa ledertrøya, kollapset fullstendig fredag og ble tidlig hektet av da Sky-rytterne satte fart i front. Til mål kom han som nummer 79, hele 38.51 minutter etter Froome.

Fjorårsvinner og sammenlagttoer Tom Dumoulin gjorde det han kunne for å hindre at Froome fikk trøya, men greide det ikke. Dumoulin tråkket inn til 5.-plass på etappen, men var 3.23 minutter bak. Han hadde bare 2.54 å gå på i forholdet til Froome, som med fredagens bonussekunder leder med 40 sekunder. Thibaut Pinot på tredjeplass er over fire minutter bak.

Vanskelig

Froome satte fart på pedalene da forholdene var som verst og terrenget brattest. Det var en grusvei som lignet mer på en krøttersti enn en vei. Fjellovergangen er normalt vinterstengt fram til 31. mai, men åpnet en uke tidligere på grunn av Giroens besøk.

– Det var et perfekt sted for meg, med grusveier. Det var litt som å sykle hjemme i Afrika, sa Froome, som ble født i Kenya og vokste opp der og i Sør-Afrika.

Han fikk tidlig en luke til en jaktende gruppe med Dumoulin, Pinot og to andre ryttere. Oppe på toppen av Colle Delle Finestre på 2178 meter, det høyeste punkt i årets utgave av Giro d'Italia, hadde Froome fått 42 sekunder til Dumoulin, men da var det hele 75 kilometer igjen til mål.

I den siste utforkjøringen hadde briten økt avstanden til nesten to minutter. Opp til Sestriere på 2035 meter klarte han å ta ytterligere sekunder, og det skilte bare 10 sekunder til Dumoulin i sammendraget. Med 33 kilometer igjen til mål var Froome i ledelsen.

Dramatikk

Det var nok av dramatikk på etappen, og i en mørk tunnel ble Froome observert da han så vidt gikk klar av en motorsyklist som hadde veltet. Bratte utforkjøringer med høye brøytekanter gjorde at forholdene var alt annet enn enkle.

Froome slo seg stygt da han veltet under en rekognoseringstur før Giro-åpningen i Israel, og han tapte mye til rivalene den første uken. Siden er han blitt stadig bedre. Fredag kom hans annen etappeseier i årets Giro d'Italia. Han vant også den 14. etappen forrige lørdag.

Også lørdag er det en fjelletappe, på 214 kilometer fra Susa til Cervinia. Etappen har en høydeforskjell på totalt over 4000 meter.

– Det blir veldig tøft i morgen, men beina føles bra. Jeg ga alt, men prøvde også å holde meg innen grensene mine. Jeg håper jeg kan fullføre dette, sa Froome.

Søndag avsluttes det hele med en flat etappe i Roma.

Vegard Stake Laengen slet seg i mål som 94.-mann fredag, over 40 minutter etter etappevinneren. UAE-syklisten er nummer 99 i sammendraget.