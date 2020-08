Solberg: For tidlig å åpne opp mer

Til tross for mindre smitte er det for tidlig å åpne opp mer, mener statsminister Erna Solberg (H). Mer åpning skal vurderes på nytt i midten av september.

– Selv om smittespredningen har gått ned, kan vi ennå ikke si at vi har landet trygt, sa hun på regjeringens koronapressekonferanse fredag.

Norge har de siste ukene hatt flere lokale utbrudd rundt om i landet, og det har vært noen flere sykehusinnleggelser.

– Vi har trolig kommet på litt tryggere grunn, men vi må være sikre på at vi beholder kontrollen, sa statsministeren

– Derfor er det for tidlig å åpne opp mer, sa hun videre.

Venter med gjenåpning

Den langsiktige strategien for håndteringen av covid-19-pandemien fra 7. mai videreføres, men regjeringen vil altså vente med å fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Dette gjelder blant annet for reiser, arrangementer, breddeidrett og for skjenkestopp ved midnatt.

Rådet om å unngå unødvendige reiser til utlandet gjelder fortsatt.

– Det er fortsatt best å holde seg i Norge og unngå reiser til røde land. Vi vil heller ikke åpne for inn- og utreiser fra land utenfor EU og EØS, sa Solberg.

Vente gjør også regjeringen med å åpne for arrangementer med mer enn 200 personer, og å lempe på avstandskravene på kinoen eller i konferansesalen. Breddeidretten for voksne må også vente litt til med å åpne.

– Jeg skjønner at mange er skuffet over dette, men vi gjør det for å beholde kontroll på smitten. For å ha kontroll på smitten, har vi alle en jobb å gjøre, sa Solberg.

Ny vurdering i midten av september

Hun opplyste at regjeringen i midten av september vil vurdere situasjonen og muligheten til å fortsette den gradvise åpningen.

På pressekonferansen ble det videre klart at anbefalingen om å bruke munnbind på kollektivtrafikk hvor det er vanskelig å holde en meters avstand, blir forlenget med en uke i Oslo.

I Indre Østfold oppheves anbefalingen. Årsaken er at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener at smittesituasjonen er tilnærmet normalisert i regionen.

FHI og Helsedirektoratet har også vurdert situasjonen i Bergen, men mener at det ikke er nødvendig å gi anbefaling om munnbindbruk der fordi utbruddet ser ut til å være avgrenset og smittepresset ikke ser ut til å være økende i den generelle befolkningen.