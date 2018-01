Rogalandsavis

Wiggen er tilbake som Solbakkens-assistent i FCK etter at han sa opp jobben som sportsdirektør i Viking i fjor. Mandag hadde han sin første arbeidsdag i gamlejobben.

For Solbakken føltes åpenbart gjensynet med Wiggen svært velkjent.

– Jeg glemte å introdusere ham for spillerne, for da han kom, var det akkurat som i gamle dager. Vi hadde et lite møte, og der glemte jeg å introdusere ham, men så var det noen spillere som lurte på hvorfor jeg ikke hadde sagt velkommen til Bård ennå. Det sier jo litt, sier Solbakken til tipsbladet.dk.

Han er glad for å ha sin tidligere våpendrager tilbake.

– Vi har holdt kontakten ved like, og Bård har hatt en turbulent reise, så jeg tror han er svært glad for å være tilbake, sier Solbakken.

Roligere forhold

Han hadde også med seg Wiggen som assistent i tiden som Köln-trener.

– Vi var sammen i Köln, og det var kanskje det hardeste året for oss begge. Bård sa allerede tidlig i Köln, et halvt år før vi ble sparket, at han uansett om det gikk bra ikke ville ta et nytt år i klubben. Det nektet han, sier FCK-sjefen.

Siden den gang har Wiggen vært i Molde. Rosenborg og til slutt Viking.

– Jeg tror han er glad for å være tilbake i litt roligere forhold, sier Solbakken.

Wiggen var også FCK-assistent i perioden 2008 til 2011. Sammen med Solbakken hadde han stor suksess.

