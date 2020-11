Sola vant generalprøven og fortsatte rekken

Følg RA Sporten på Facebook !

Steffen Stegaviks damer vant 26-25 på bortebane mot det samme laget de skal møte i semifinalen i NM ganske snart.

Det er første gang på langt tid at Sola slår Fredrikstad. Dette er et lag de aldri har hatt et godt tak på.

Det var 14-14 til pause i søndagens kamp og lagene fulgte hverandre som skygger utover i andre omgang.

Avgjørelsen falt først med ett minutt igjen å spille da Malin Holta satt inn 26-25 på straffekast - før Sola holdt unna det siste presset for utligning.

Toppscorer for Sola ble Camilla Herrem som scoret elleve ganger på 15 forsøk.

Malin Holta var også meget innflytelsesrik med sju mål på sine 12 forsøk i kampen.

Sola ligger likt med Vipers og Storhamar på poeng i toppen av tabellen, men har spilt to kamper mer enn disse lagene.