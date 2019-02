Sola opprettholdt sin ubeseirede rekke

Følg RA Sporten på Facebook !

Solas ferd mot Eliteserien fortsatte søndag, da Volda kom på besøk. De gulkledde ligger trygt plasser øverst på tabellen, mens Volda er på tredjeplass. Dermed ville en seier bety ekstra trygghet, hvis serielederen skulle gå på en uventet kollaps.

Det er lite trolig for et lag som nå har 15 strake seiere i ligaen, og søndagens oppgjør bar heller ikke preg av at en kollaps er i emning.

Sola tok kommandoen og avgjorde i realiteten kampen i første omgang, da lagene gikk til pause med 17-11. I den andre omgangen hevet Volda seg litt, mens Sola kanskje slakket ned noen prosent. Det gjorde sitt til at den andre omgangen endte likt med 11-11, som gjorde at Sola til slutt vant 28-22.

Toppscorer for Sola denne gangen var Alicja Lucyna Zacharska og Malin Holta, som begge scoret seks mål hver. Seieren gjør at Sola nå er ubeseiret på de 15 første kampene, og har tre poeng ned til Aker med sju kamper igjen å spille.

LES OGSÅ: Nok en storseier for Sola