Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Mot Vipers Kristiansand gikk Sola HK på sitt fjerde strake tap i serien.

Etter at Sola-spiller Oda Aasheim noterte seg for kveldens første scoring, tok det ikke mange minuttene før hjemmelaget tok over som det førende laget. De gulkledde hang imidlertid godt med utover i første omgang, helt til det stod 11 – 9 knappe 20 minutter ut i oppgjøret. Der ifra og ut tok Vipers kontroll over kampen, og gikk til pause på stillingen 19 – 10.

LES OGSÅ: Ti dårlige minutter ga nytt Sola-tap

I store deler av andre omgang var Sola på høyde med serielederen, men de klarte ikke å redusere den allerede store ledelsen. Ved kampslutt sto det 34 – 20 til hjemmelaget.

Anna Bjørke Kallestad ble Solas toppscorer med fem mål, mens Kari Brattset ble Vipers toppscorer med sine syv scoringer. Tapet gjør at Sola forblir på sin syvendeplass, mens Vipers fremdeles troner øverst i Eliteserien.

Kampfakta:

Eliteserien kvinner, kamp 14

Vipers – Sola 34-20 (19-10)

Aquarama, 1178 tilskuere

Sola: Kimberley Ewanoch, Oda Aasheim (2), Vilde Nord (1), Maren Jensen Ersdal, Hadja Cisse, Line Ellertsen (4), Anna Bjørke Kallestad (5), Sisse Marie Fahlberg, Marianne Klepp Andersen (1), Abbey Perry (1), Kristiane Knutsen (1), Alicja Zacharska, Tonje Nøstvold (3), Hege Danielsen (2).

Utvisninger: Sola 1x2 min. Vipers 0x2 min.

Dommere: Tor Brede Launes, Vidar Larsen