Sola fikk solid juling av Fredrikstad

Fredrikstad tok ledelsen da Nilsen scoret etter kun fire minutter, og noen minutter før sidebytte scoret hjemmelaget ved Marius Hagen.

Andreas Hagen la på til 3-0 for vertene etter 56 minutters spill. Målet gjør at 33-åringen står med tre scoringer denne sesongen. Johannes Bernhard Hinna reduserte for Sola sju minutter senere. Etter 69 minutter økte Fredrikstad ved Nilsen, og samme mann laget hattrick da han la på til 5-1 ti minutter senere.

Joona Veteli (FFK) og Jonatan Braut Brunes (Sola) fikk begge gult kort.

Fredrikstad har 17 poeng etter ni kamper. Sola blir værende på fem poeng.

3343 tilskuere fikk med seg kampen.

Fredrikstad møter Levanger 15. juni, og Sola spiller neste kamp mot Byåsen dagen etter. (©NTB)