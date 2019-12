Sola-drapet: Forlenget varetekt

En av mennene som er siktet for medvirkning til drap på 44 år gamle Sigbjørn Sveli, som ble funnet død på Rægestranden i Sola mandag 9. desember, ble i dag varetektsfengslet i ytterligere fire uker, melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen ble første gang fengslet i to uker, mens de to andre siktede ble varetektsfengslet i fire uker.

Politiet opplyser at de har fått medhold i at siktede kan holdes i varetekt de neste fire ukene med brev og besøksforbud, samt isolasjon de første to ukene. Retten har funnet at det foreligger skjellig grunn til mistanke etter siktelse og at fortsatt varetektsfengsling er nødvendig på grunn av bevisforspillelsesfaren som foreligger, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma i pressemeldingen.