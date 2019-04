Sola avsluttet med seier og ble historiske

Følg RA Sporten på Facebook !

Sola-jentene har vært utilnærmelige i årets sesong i 1. divisjon, og har cruiset gjennom divisjonen. Opprykket ble sikret for et par serierunder siden, og dermed var det målet om å forbli ubeseiret som var det viktigste for Sola hjemme i kveldens avsluttende serierunde i Åsenhallen.

Motstander var Aker topphåndball, som har ligget på andreplass stort sett gjennom hele sesongen. Toppduellen rett etter nyttår var en av de få kampene der Sola virkelig har fått testet seg, men i kveldens kamp fløy Sola-jentene ut i 100 og kjørte over tabellnabo Aker.

I løpet av de første sju minuttene scoret Sola hele sju mål, og ledet 7-0 før Aker kom på resultattavlen. De første 20 minuttene av den første omgangen var en maktdemonstrasjon fra hjemmelaget, men mot slutten av omgangen kladdet det litt mer for de gulkledde. Likevel var det en komfortabel 14-8-ledelse til pause.

Der Sola gikk knallhardt ut i den første omgangen, var det Aker sin tur til å gjøre det etter hvilen. Bortelaget hentet nesten opp hele Solas ledelse, da Aker i løpet av de første seks minuttene av omgangen reduserte til 14-12. Resten av kampen lå og vippet på mellom to og tre mål i favør Sola, som kontrollerte inn til 22-20-seier.

Selv om det endte med 8-12-tap i den siste omgangen av årets sesong, kunne Sola-jentene likevel juble for å ha gått ubeseiret gjennom sesongen. 22 strake seiere har gitt 44 poeng, og dermed vant Sola ligaen med fem poeng ned til Aker.

LES OGSÅ: Sola sikret opprykket til Eliteserien