Snart må el-bilister betale halv pris for parkering i Sandnes

Førere av elektriske - og hydrogendrevne kjøretøy må snart se langt etter gratis parkering i Sandnes. 1. juli må de betale halv pris for å la bilen stå på kommunale avgiftsbelagte parkerinsgsplasser.

Det ble vedtatt av bystyret i Sandnes 8. april i år.

I en pressemelding mandag går Sandnes Parkering KF ut med en påminnelse om den kommende endringen.

– Det er helt sikker ikke alle som har fått vedtaket med seg. Vi går ut med dette nå fordi vi ønsker å orientere publikum så godt vi kan, og derved hindre at elbilister opplever unødvendige kontrollsanksjoner på bilene sine, sier Kjell Veire, daglig leder i Sandnes Parkering KF til RA.

– Positivt bidrag

Den store økningen av elektrisk drevne biler har vært et positivt bidrag til reduksjon av utslipp. På den annen side tar slike kjøretøy like stor plass på infrastruktur som veier og parkeringsplasser. Innføring av halv betaling for disse ved parkering er et tiltak som iverksettes for å opprettholde den nødvendige sirkulasjon på parkeringsplassene. På den måten blir det lettere for alle å finne ledig parkeringsplass uavhengig av hvilken type bil man har.



Dette bidrar også til redusert trafikk med biler som leter etter ledige parkeringsplasser i sentrum, og derved også bedret luftkvalitet, heter det i pressemeldingen.

Skal være godt synlig

Parkeringsselskapet opplyser at endringen innebærer at alle betalingsautomater på kommunale plasser i sentrum vil bli bygget om innen 1. juli 2019 så sant dette lar seg gjøre. Ved betaling med kontanter eller kort på automatene vil det bli mulig å velge redusert takst for elektriske- og hydrogendrevne kjøretøy.

Parkeringsbilletten som man får ut skal plasseres godt synlig bak bilens frontrute. På stedene hvor automatene ikke kan bygges om vil det være mulig å betale med EasyPark.

For dem som har elektriske- eller hydrogendrevne kjøretøy og som velger å betale med app’en fra EasyPark, anbefales det at registreringsnummeret legges inn i app’en. Når du så skal parkere, angir du korrekt sonenummer og korrekt registreringsnummer på kjøretøyet og så vil app’en automatisk beregne halv pris på det aktuelle stedet, skriver parkeringsselskapet.