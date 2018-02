Rogalandsavis

I appen har man samlet informasjon fra 60 kollektivtilbydere, 3.000 rutetabeller og 60.000 stoppesteder for tog, buss, trikk, T-bane og ferge over hele landet.

Meningen er at man skal kunne bruke én app uansett hvor man befinner seg i landet, og ikke laste ned lokale apper som for eksempel Ruter-appen i Oslo, Skyss-appen i Bergen eller AtB-appen i Trondheim.

– Vi må sørge for at det er enkelt å velge kollektivreiser. Et viktig steg på veien er å samle informasjon om hele Norges kollektivtilbud i Entur. Da kan folk enkelt finne den beste kollektivløsningen, uansett hvor de er i landet og hvor langt de skal, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Entur-appen har fungert i en testversjon siden november i fjor og oppdateres stadig med ny funksjonalitet for reisende og kollektivselskaper. Foreløpig er det imidlertid kun billetter fra NSB og Ruter som kan kjøpes direkte i appen.

Målet er å legge til rette for at alle kollektivselskaper kan selge sine billetter gjennom løsningen i løpet av to år.