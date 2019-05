Tommy Kristiansen var endelig tilbake i DNB Arena torsdag. Publikumsfavoritten inrømmer at han aldri hadde forlatt Stavanger i utgangspunktet om han viste hva han vet nå da han skulle hjem fra Tyskland. Nå regner han også med at flyttingen er permanent. Det blir nok siddis av ham. Også den dagen hockeykarrieren er over. FOTO: ESPEN IVERSEN