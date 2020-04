– Det er nok ikke bare meg og Bent som gleder oss til å stusse sveisen litt, sa næringsminister Iselin Nybø (V) med henvisning til helseminister Bent Høie, under myndighetenes daglige pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Helsemyndighetene har nå lagt fram en smittevernveileder for virksomheter med en-til-en-kontakt. Det gjelder blant annet frisører, hudpleiere og tatovører. Disse kan igjen åpne sine virksomheter fra 27 april.

Det skal være minst 1 meter avstand mellom hver ansatt, med unntak av veiledning av lærlinger. Det må også være minst 1 meter mellom kundene, både på venterom og under behandling.

Kunder oppfordres også til å stille med rent hår, hud eller skjegg hvis det ikke går an å vaske på stedet.

Ikke munnbind

Det anbefales ikke bruk av munnbind eller hansker utover situasjonene hvor dette vanligvis benyttes. Dersom man likevel vil benytte slikt utstyr, må lederen i virksomheten sørge for at de ansatte gis opplæring i korrekt bruk av dette.

Nybø berømmet samarbeidet mellom bransjen og helsemyndigheten for å få på plass veilederen.

– Veilederen for frisører er et godt eksempel på hvordan helsemyndighetene og bransjen har jobbet godt sammen – både for å ivareta smittevernet og for å få det til å fungere i praksis, sa hun.

Ingen mobil

I smitteverntiltakene for frisørene kommer det også fram at kundene må vaske eller rengjøre hendene med Antibac ved ankomst og de får ikke bruke mobiltelefon i salongen.

– Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong, heter det i veilederen.

Da smitteverntiltakene for frisør- og hudpleiebransjen ble kjent onsdag, sa leder i Fagforbundet Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen at hun er svært glad for at hennes medlemmer nå kan komme tilbake i jobb.

Samtidig ber hun om at både frisører og kunder legger vekt på smittevern.

– Alle må ha forståelse for at åpningen av frisørsalongene ikke betyr at vi er tilbake til normalen. Vi må ha en forsiktig og kontrollert oppstart, sier fagforeningslederen.

