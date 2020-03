Norges Ishockeyforbund melder tirsdag at all kampaktivitet blir avlyst med umiddelbar virkning. Det betyr at det ikke blir noe ishockeysluttspill.

Det var TV 2 som først omtalte saken etter at ishockeyforbundet meldte om avlysningen på sine hjemmesider.

Bakgrunnen for avlysningen er som de fleste saker for tiden på grunn av smittefaren av koronaviruset.

