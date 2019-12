Slik var Viking-året fra A til Å

Følg RA Sporten på Facebook !

Alle skal få, tenkte Vikings salgssjef Børge Moi Nilsen. Kongepokalen ble rappet og brakt tilbake til Stavanger med et tidligere fly. Irriterte spillere på bankett lette Ullevaal rundt etter beviset på at de var ferske norgesmestere. Moi Nilsen og resten av markedsavdelingen til Viking, lot samtidig dem som ville få ta bilde med pokalen på Gardermoen – til stor glede for fansen. Moi Nilsen mener pokalen først og fremst tilhører folket i Stavanger.



Bare 87 tilskuere fikk se André Danielsen slette kamprekorden til Svein Kvia og innta toppen av Vikings adelskalender. Allerede to måneder etter er det langt flere som hevder de så det historiske øyeblikket torsdag 14. november klokken 15.00. Gi det noen år så er det flere tusen. Det loslitte spørsmålet «hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?» har definitivt fått sin stavangerske storebror.



Cirka 1500 kunne Viking presse inn på Rockefeller for cupfinaleshow. Da dette ble utsolgt på to minutter booket de etter hvert Spektrum. Det folk ikke vet er at markedsavdelingen først prøvde seg på en mellomløsning. Klubben skulle ta barregningen til 1800 julebordsgjester på The Hub – dersom de overtok Rockefeller og lot Viking få tilgang i giganthotellets konferansesal. Sannsynligvis var det helt OK at det ble nei. Kvelden i Spektrum foran 6000 i ekstase ble magisk.



Da Viking ble slått ut av NM i 2018 av Bryne fyrte Tommy Høiland opp i forkant med å peke på kraftige mindreverdighetskomplekser blant sine bysbarn. Han hadde selvsagt helt rett i det, men på Jæren ble de ble sure. Vikings måltyv ble som resultat forvist over fem mil fra hjemstedet i 2019. Til Mosterøy. Forakten for Høiland, og andre kledd i mørkeblått, ble for øvrig neppe mindre av at Viking revansjerte det pinlige tapet i fjor med NM-gull i år.

«Eg kan tella te fem. Ein, to, tri, fir, fem!» Kristian Thorstvedt lar sjelden muligheten gå fra seg for å komme med SoMe-stikk til kompisene i Stabæk. Selfievideoen han la ut etter å ha herjet med gamle venner i cupen var ubetalelig.

Få så det komme at Johan Selvig skulle erstattes med Ole Johan Askeland som ansvarlig for spillerlogistikk i Viking. Klubbens tidligere mediemann er kjent for å gå relativt stille i dørene og ikke snakke for høyt. Spesielt ikke om seg selv. Faktisk hadde Askeland klart å holde det helt hemmelig for omgivelsene at han jobbet som speider i Norden i tre år for Red Bull Salzburg før han først ble ansatt i Viking i 2008.



Generasjon prestasjon kalles dagens tenåringer. De jobber steinhardt, er smarte og tar seg knapt en fest. Adrian Pereira er en av disse. Da de andre Viking-spillerne badet i sjampis og hyllest i sentrum etter cuptriumfen snek Pereira seg tilbake til Jåttåvågen. Der hjalp han Bjarne Berntsen og Eirik Henningsen med å lempe bagasje fra bussen etter finalehelgen sammen med kjæresten.



«Har Ivers drukket flybensin nå igjen? Det lurte Viking-assistent Bjarte Lunde Aarsheim på etter at RAs sportsleder Espen Iversen skrev at det var større sjanser for at Viking ville kjempe om medaljer enn å rykke ned i mars. Til informasjon drikkes den slags kun på Hundvåg, «Batty». På Malde blir vi, ut over å kunne vårt fotballfag, nærmest utelukkende klarsynte ved å helle jinn og tonic i glassene.

I ukevis hadde alle lurt på hvor Usman Sale egentlig var og når han skulle dukke opp i Stavanger. Sale-gate tok en ny vri da RAs sjefredaktør Bjørn Sæbø gikk rett på ham på Karl Johan i Oslo. Viking-patrioten Sæbø ble så perpleks at han ikke rakk å få opp mobiltelefonen for å sikre et bilde til scoopet. RA-sporten regnet ham likevel for en såpass sikker kilde av vi våget å kjøre saken uten bildebeviset.



Johnny Furdal fikk denne sesongen debuten i Eliteserien, sin første scoring og vant attpåtil karrierens første tittel. Som 33-åring! Kommende sesong skal han debutere i europacupen som 34-åring. Fortsetter utviklingen bør første seriegull komme før fylte 36 og debuten på landslaget som 38-åring. Hvor fant du ungdomskilden, Johnny?



«Kan vi inte ta det på engelska»? Vikings finske leiespiss Benjamin Källman ba tynt. Det til tross for at svensk faktisk er hans morsmål. Stavanger-dialekten ble litt for tung i starten.



Lite går Kurt Hegre hus forbi når det kommer til utviklingen av keeperrollen – eller målspillerollen – for å bruke hans egen betegnelse. Keepertreneren er selvutnevnt nerd og beviste det da han sendte klubbens sisteskanser på VR-trening på Revheim skole i sommer. Teorien er at dette skal skjerpe keepernes reaksjonsevne. Ser du Iven Austbøs vanvittige dobbeltredning fra Bård Finne mot VIF i reprise tyder mye på at det har virket. Denne kom like etterpå.



Mannen som skal ha hovedæren for å snu Viking er verken Bjarne Berntsen eller Stig H. Christiansen. Det er Eirik Henningsen. Den daglige lederen har i flere år jobbet dag og natt, med en entusiasme som er unik, for å klare det. Ingen fortjente cupgullet mer. Om du begynner med å svare på telefonen når mediene ringer i 2020 – kan du kanskje også få litt velfortjent ære for prestasjonen, Eirik?



Noen spillere har betydd mer for norsk fotball enn andre. Da Azar Karadas avsluttet sin spillerkarriere i Brann erkjente Bjarne Berntsen at han faktisk håpet eidaren skulle sette en corner i mål på slutten av oppgjøret mot Viking på Brann Stadion. På 5–1 til de mørkeblå var Berntsen i det sjenerøse hjørnet.



Om det var renspikket smisk med mediene, generell PR-kåthet eller godhet vites ikke. Det som er sikkert er at duoen Ylldren Ibrahimaj og Adrian Pereira gjorde en stor jobb med å hale skeptiske lagkamerater ut av leilighetene sine da RA skulle lage individuelle videopresentasjoner i Marbella i vår. Vi bryr oss ikke om intensjonene, gutter. Stort pluss i boken!



Portugals EM-helt Ederzito António Macedo Lopes, eller bare Eder, er en av Adrian Pereiras store helter. Da Viking møtte hans klubb Lokomotiv Moskva i Marbella i vår fikk Pereira byttet til seg drakten til mannen som avgjorde EM-finalen i 2016. For øvrig scoret Pereira sitt første mål for Viking i kampen. Eder scoret også.

Quickstep, samba, vals og rumba. Bjarne Berntsen har snart vist fram hele registeret i diverse gledesutbrudd på sidelinjen. Tør vi peke på at den en gang så kjedelige herren fra Figgen bør vurderes for «Skal vi danse» i 2020? For å lage ekstra god TV bør også Christian Gauseth med.



Ran på høylys dag, dommerskandale og urettferdig! Det var dommen til de fleste i Brann etter at Viking vant 2–1 i påskeduell på SR-Bank Arena. Hordene ga fullstendig blaffen. De hadde bevitnet første akt av oppstandelsen og svarte med å kaste et påskeegg (!) inn på banen til rasende Brann-spillere. Det samme egget ble for øvrig lagt igjen på Brann Stadion etter 1–5 i siste serierunde. Kanskje returneres det med Veton Berisha oppi?



Sandnes Ulfs nytilsatte markedsdame Vibeke Steen var på hugget i et kommentarfelt i en sak om at Viking ønsket å få det største sponsornettverket i Norge. Steen slo tilbake med at de lyseblå skulle ha det beste. Svaret fra markedsgjengen til Viking var en tur over bygrensen. Hennes private bolig ble lekkert dekorert i mørkeblå effekter.

Tripic-sangen har dundret fra tribunene stadig oftere denne sesongen. Det få vet er at det faktisk er Aftenbladets Oslo-korrespondent Geir Søndeland som har laget både denne og flere andre hymner. Høiland-sangen er han også mannen bak.

«Uaktuelt! Hundre millioner kroner! Ingen lokale spillere skal selges for under hundre millioner kroner.» Meldingen fra Bjarne Berntsen var ikke til å misforstå da RA konfronterte treneren med påstått interesse fra en dansk klubb for Sondre Bjørshol i sommer.



Variasjon er fint. Spesielt i hårfrisyrer. Tankene om hvorvidt flettene Tommy Høiland prøvde seg på i sommer funket er likevel høyst ambivalente. Samtidig er det viktig å bemerke at det ikke var overraskende. Høiland har i lengre tid fulgt i Ole Klemetsens fotspor når det kommer til hårfrisyrer. Det er bare å google litt, så får du se.

Wienerpølseskrudde innlegg var blant faktorene som sørget for at Ylldren Ibrahimaj ble delt assistkonge i årets eliteserie. Faktisk lå han meget godt an til å slette rekorden i den øverste serien med ti kamper igjen. Så «jinxet» RA det hele ved å skrive om muligheten. Etterpå var det helt tørt. Her er vår offisielle beklagelse.



X-faktoren Axel Andresson skulle bidra med i midtforsvaret denne sesongen ble flyttet til tribunen etter 15 minutter av første serierunde. Da ble han kvestet av en utrusende Iven Austbø. Bidraget som en av forsangerne i Hordene har likevel være monumentalt. Kudos, Axel!

Yann-Erik de Lanlay er tilbake i Viking og Bjarne Berntsen var svært fornøyd med sin julegave til fansen. Like fornøyd var ikke Hordenes leder Roar Åkerlund. Han er hardliner. Har du spilt for RBK er du vanskelig å svelge for den gjengen.

Zlatan var ledig på markedet, men det interesserte ikke Bjarne Berntsen. Han drømmer åpenbart om å skape et stavangersk Athletic Bilbao. Vi tror faktisk BB skulle fått snakket ham innenfor lønnstaket til Viking, men dessverre har han feil dialekt.



«Æ e’da for f ... fra Lyngdal», tordnet Zlatko Tripic. RA-sportens nyeste medarbeider har sin bakgrunn fra hockey og ikke så bevandret i korridorene i Jåttåvågen. Da han etter en sommerkamp skulle ta en prat med Zlatko Tripic prøvde han seg på engelsk. Spørsmålet om morsmål ble relativt raskt avklart.



Ønsket om en tittel var intenst hos André Danielsen 8. desember. Såpass intenst at nervene måtte holdes i sjakk på den gammeldagse måten. Kald pils etter kald pils gled ned i losjen på Ullevaal samtidig som den vrakede Danielsen så sine lagkamerater ordne drømmen hans på banen.

Året er omme og vi må som seg hør og bør også finne plass til Vikings dyktige speaker Øyvind Jacobsen. Brodds tidligere sportsgeneraldirektør flesket til med sesongens luneste kommentar da Viking tok ledelsen mot RBK. Ap-politikeren pekte tørt på at målgivende pasning ble servert av Kristoffer Løkberg. Banens ENESTE trønder. Takk for det gamle, og godt nytt år!