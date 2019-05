Onsdag ble frigjørings- og veterandagen markert i Vatneleiren i Sandnes.

15 veteraner ble dekorert med Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.

Frigjørings- og veterandagen er en dag hvor man hedrer alle dem som har bidratt med viktig innsats for landet med taler, lovord og kransenedleggelse.

Siden andre verdenskrig har mer enn 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten 100 ulike operasjoner i over 40 land.

– Vår frihet må aldri tas forgitt

– I dag minnes vi spesielt de over 10.000 nordmennene som gav sitt liv for Norge under andre verdenskrig, og de nær 100 som etter andre verdenskrig har omkommet i eller i forbindelse med internasjonale operasjoner. Vår frihet og felles frihet må aldri tas forgitt. De må beskyttes hver dag, sa HV-08-sjef Bjørn Arild Siljebråten.

– Veteranene har kjempet for våre felles verdier og bærer med seg opplevelser og erfaringer som det kanskje er vanskelig eller umulig for andre å fullt ut forstå. Enkelte bærer disse med seg som en tung byrde, en konsekvens av den oppgaven de har løst på vegne av oss andre, på vegne av Norge, sa Siljebråten og fortsatte:

– Bak enhver soldat står en familie. For flere av disse kan påkjenningen ha vært betydelige. Disse skal også hedres på en dag som dette. Gjennom sin innsats har de skapt forutsetninger for at soldatene våre kunne operere.

I tillegg til Siljebråten var det også ord fra NVIO avdeling Rogaland, Gunnar Schanke. Tale for dagen ved statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF), soldatenes tale ved Stein Tau Auestad, samt distriktsprest Eivind Kråvik.

Under medaljeseremonien framførte koret Da capo «Strid for fred» og «No livnar det i lundar». Det var også musikk fra Hana skolekorps.

Fakta:

* 8. mai er frigjøringsdagen, datoen for Tysklands kapitulasjon i 1945.

* Stortingets forsvarskomité anbefalte i 1996 at 8. mai skulle bli nasjonal veterandag for å hedre veteraner fra andre verdenskrig, Tysklandsbrigaden og FN-styrkene.

* Etter den kalde krigen har Norge deltatt mer aktivt i utenlandsoperasjoner, også militære operasjoner.

* Veterandagen ble vedtatt innført av regjeringen i 2010, og den første markeringen fant sted i 2011.

* Beslutningen om å legge veterandagen til frigjøringsdagen er blitt kritisert for å være et forsøk på å legitimere Norges deltakelse i offensive militæroperasjoner i utlandet ved å koble den til Norges frigjøringskamp under andre verdenskrig.