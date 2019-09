Slik var kampen da Oilers slo erkefienden

Følg RA Sporten på Facebook!

3. periode:

60 min.: Slutt! Oilers vinner 2-1 borte mot VIF. Laget står fortsatt uten poengtap. Fullt fortjent. Sett under ett.

59 min.: Stangskudd, ned bak Holm, og så blokkering. Såååå nære utligning med fire sekunder igjen.

59 min.. Zajac prøver seg med halvminuttet igjen. Ender i icing.

59 min.: 37 sekunder igjen av ordinær tid. VIF får en dropp i Oilers-sone.

59 min.: Et minutt igjen. VIF tar ut Søberg.

58 min.:Der får VIF et trykk. Stor sjanse. Pucken liggende løs foran Holm, men Ulriksen redder situasjonen.

57 min:. VIF har ikke lykkes med å legge massivt trykk på Oilers. Bortelaget gode til å drepe tid.

55 min.: Røymark legger ned Ulriksen. Soleklar utvisning. Dommerne lar det passere.

55 min.: Oilers lemper mye opp i rundvandtene nå. Spiller på det sikre. Naturlig nok.

53 min.: Skudd rett på Holm, som blokkerer. Spaberg Olsen.

51 min.: VIF gir sjeldent opp. Nå blir dette nok drama inn.

51 min.: Mååååål! 1-2! Skudd fra blå, retur og på bladet til Christoffer Berger.

50 min.: Nok en gang bra undertall fra Oilers så langt.

49 min.: Ulriksen slenger pucken over vantet og får to minutter. Dette kan være VIFs vei inn i kampen.

48 min.: Mauldin prøver seg på egenhånd. Søberg redder.

47 min:. VIF tar timeout.

47 min.: Måååååååål! 0-2! Dan Kissel! Morley skyter fra distanse, pucken endrer retning, og Kissel styrer den videre inn.

46 min:. Svakt overtall. Ikke en avslutning fra Oilers. VIF fulltallige.

45 min.: Oilers sliter med å etablere i overtall.

44 min.: Brassart drar seg inn kjøkkenveien. Ekelund drar ham ned. To minutter for holding. Oilers i overtall.

43 min.: Stor sjanse til Oilers. Vikingstad en hårsbredd fra 2-0 etter en god gjennvinning av Meyer.

41 min.: Oilers fulltallige. Holdt nullen i fem minitter med spill fem mot fire.

41 min.: 3. periode i gang. Oilers i undertall.

2. periode:

40 min.: Pause. Oilers holder unna. VIF skal spille 41 sekunder i overtall i starten av 3. periode. 17-17 i skudd.

39 min:. Oilers meget gode i undertall så langt. 1.41 til å holde ut. Vil gå over i 3. periode dette undertallet.

37 min.: God mulighet fra Trygg. Holm redder og Søberg får lempet unna.

36 min.: Trettenes med en voldsom boarding mot Oppøyen, som slår hodet i kanten av vantet. Unnskylder seg direkte. Men her blir det minutter. Trettenes sendes rett i garderoben, ja. Fem pluss video. Tror det var greit. Så ikke bra ut. Da skal VIF spille fem minutter i overtall. Haglund soner for Oilers.

35 min.: Eidstedt må hjelpes ut hos VIF. Kneet. Han er nok ferdigspilt. Kanskje for en stund også. Så ikke god ut den vridingen han fikk i en duell i rundvandt.

35 min.: 13-17 i skudd så langt i kampen.

33 min.: Eidstedt på farlig visitt foran Holm.

32 min.: VIF holder unna. Ikke veldig bra overtall fra Oilers.

30 min.: Brekke Henriksen med 2 minutter for høy kølle mot Ludvig Hoff. Nytt overtall Oilers.

30 min.: Halvtimen spilt. Litt bråk foran Holm, men ikke noe verdt utvisninger.

28 min.: VIF holder ut. Massivt press fra Oilers.

26 min.: Trettenes veldig nære med å sette fra skrått på nesten åpent mål. Treffer nettveggen.

26 min.: Strøm med 2 minutter for interference på Kristiansen. Oilers får sitt første overtall.

26 min.: Dobbelsjanse Oilers. Først Brynhisveen. Så Rokseth på retur. Fint spill.

25 min.: Oilers holder greit it i undertall.

24 min.: Spill fem mot fire i 1.30 nå.

23 min.: Markus Søberg ryker ut i 2 minutter. For boarding. To pluss ti minutter. Da blir det 30 sekunder med 4 mot 3. først.

22 min.: Brassart og Strøm får begge 2 minutter. Så ikke ut som Brassart gjorde veldig mye galt, men dommer tar begge. Fire mot fire nå.

22 min.: Ikke like het åpning på denne perioden fra Oilers.

21 min.: Den andre perioden er i gang. Målet til VIF i 1. periode skal ha blitt annulert grunnet kontakt med skøyten til Olsen og leggskinnet til Holm.

1. periode:

20 min.: Slutt på første periode. Oilers gode i starten. Så dabbet det av. 9-8 i skudd.

18 min.: Røymark stansens av Ulriksen. Oilers-backen får vondt og må skifte.

18 min.: Mauldin prøver en frekkis og Brynhisveen smeller til i trekket etter. Første visitt på en stund hos Søberg i VIF-målet fra Oilers.

16 min.. Stillingskrig nå. Ingen av lagene med markert initiativ i kampen.

14 min.: Står 6-8 i skudd så langt.

13 min.: Oilers fulltallige igjen.

13 min.: Annulert VIF-mål. Thomas Olsen trykker seg inn mot mål fra skrått hold og klarer å pirke inn pucken under Holm med Klavestad i kroppen. Dommerne ser den på video, og underkjenner. Er nok for spark av pucken inn i målet.

12 min.: Forsberg med en god sjanse i undertall.

11 min.: To minutter på Morley. Høy kølle.

10 min.: Thomas Olsen med en stor sjanse, men Ulriksen redder Oilers.

9 min.: Kissel treffes av en kanon fra Ekelund. Går rett for å skifte. Så ikke god ut.

9 min.: VIF er langt mer med i kampen nå etter sjokkåpningen til Oilers.

7 min: Brassart prøver seg fra skrått hold.

6 min.: Lindstrøm med et skudd like utenfor. Første gode sjanse for VIF.

5 min.: Oilers meget aggressive og gode første fem i Furuset Forum.

3 min.: Ny stor Oilers-sjanse. Oilers kommer tre mot en med fjerderekken, men roter det til.

1 min.: Mååååååål! 0-1! Ludvig Hoff på backhand etter pass fra rundvandt fra Morley. Nydelig scoring.

1 min.: Oilers rett i strupen på VIF. Stor sjanse til Trettenes etter en serie skudd de første 25 sekundene.

1 min.: Kampen er i gang i Furuset Forum.

Før kampen:

Selv om Vålerenga har mistet mange sentrale spillere foran denne sesongen har de bitt greit fra seg så langt. Laget står med åtte poeng og er fire bak Oilers.

LES OGSÅ: Dette er «Måldins» hemmelighet

Spesielt defensivt har Roy Johansens mannskap vært gode. Faktisk har de kun sluppet inn seks mål så langt. Oilers har sluppet inn sju.

Den store forskjellen er offensivt. Oilers står med 27 scoringer. VIF har kun scoret sju.

LES OGSÅ: Oilers vant 7-1, men mener de kan mye bedre

Lagene møttes i generalprøven før seriestart i DNB Arena. Da slo faktisk VIF Oilers på hjemmeis.

Nå har Oilers muligheten til revansj på bortebane.



Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Rokseth - Kissel, Trettenes, Søberg.

2. rekke: Brynhisveen, Klavestad - Ludvig Hoff, Brassart, Morley.

3. rekke: Ulriksen, Meyer - Mauldin, Kristiansen, Forsberg.

4. rekke: Haughom, Mathisen - Magnus Hoff, Vikingstad, Berg Paulsen.