Slik tror RA det går i Get-ligaen

Når første puck i Get-ligaen 2018/2019 droppes lørdag markerer det starten på en ny tilværelse for Oilers og den ferske treneren Todd Bjorkstrand. For første gang siden 2010/2011 går de til seriestart uten en tittel i lommen fra sesongen før.

Oilers er igjen i utfordrerprestasjon.

Å oppnå en slik dominans som klubben hadde i årene med Petter Thoresen – og det første året med Pål Gulbrandsen – kommer neppe til å skje igjen. Dette vil stå igjen som den store gullalderen i Stavangers hockeyhistorie.

Gode minner og en fantastisk tid. Samtidig alt nå en svunnen æra som også vil gi sine utfordringer. Den nye treneren Bjorkstrand har sikkert opplevd det allerede; selvsagt blir han sammenlignet med Petter Thoresen. Det startet allerede på pressekonferansen da han ble ansatt. Og det vil neppe gi seg med det første – rettferdig eller ei.

La oss håpe historien ikke blir en hemsko for Oilers – slik den har vært for Viking FK etter de gylne 70-årene. Om det ikke handler om gull bryr ikke den gemene siddis seg nevneverdig. Det er sånn vi er skrudd sammen. På det punktet skal Oilers få kjørt seg om de skulle falle ut ifra den jevne kampen om titlene.

Så er det slik at forventninger må stå i stil med realiteter. Det har man lett for å glemme her i byen. Jo da. Oilers har vært totalt dominerende både på isen og økonomisk lenge. Nå er de andre lagene i ferd med å komme etter begge steder og en skal heller ikke glemme at penger ikke betyr alt. Både Frisk og VIF har nye arenaer på trappene. Hos sistnevnte har også rikingene meldt seg på bakrommet for å være med inn det de håper blir ny gullalder i Nye Jordal. Fem mann med landskamper er alt hentet inn. Det vil også spille inn mot en ny konkurransehverdag i Ishockeyveien 1.

Storhamar er den store favoritten til å vinne igjen i år. Den elleville publikumsinteressen rundt laget er, naturlig nok, i ferd med å gi dem helt andre økonomiske muskler enn før. I «fjøset» virker den returnerte Patrick Thoresen også å være så dominerende at han betyr mer for miljøet enn de fleste trenere. Laget er også knallgodt på papiret denne sesongen. De har beholdt det meste fra i fjor og plusset på. Alt annet enn nytt dobbeltgull vil være skuffende på Hamar slik det nå er rigget. Sluttspillet står som den beste muligheten for de andre.

Bak dem finner vi nok en utfordrergruppe, som først og fremst består av Oilers og VIF – og Frisk dersom de får til det som vil være en markant endring i spillestil fra Sune Bergman til håndplukkede Scott Hillmann. Sparta har i år neppe musklene økonomisk og må satse mer lokalt. Lillehammer har blitt regelrett ribbet til skinnet av Oilers.

I Oilers er en helt avhengige av at de nye importene klaffer med trenerens filosofi. Vi så i fjor grelle eksempler på hvordan det går når spillere og trenere ikke har de samme tankene om hva som er rett.

Laget Pål Higson og co. har skrudd sammen virker dog spennende på papiret. Rapportene fra de siste treningskampene sier at spesielt angriperen Lucia og backen Burlon ser strålende ut, mens Lagacé også vet å ta for seg. Legger du til de velprøvde poengmaskinene Vigier og Morley ser totalen bra ut. Men skal de ta opp kampen mot Storhamar tror jeg at det krever at omtrent samtlige av de lokale ungguttene også slår til på direkten. Det er nok for mye å vente.

Og hva skjer om Henrik Holm er ute av form eller blir skadet?

At stallen er lettere, lavere og yngre skal – statistisk sett – heller ikke tale til Oilers fordel. Nå må det nok spilles på en litt annen måte.

Bjorkstrand som trener kommer med et rykte som en tøffing. Han framstår foreløpig langt mer rolig og som litt mindre sirkusdirektør – for å gjøre den uunngåelige sammenligningen med Petter Thoresen. Suksess har han hatt mye av i Danmark. Men kun i én klubb og ikke i utlandet. Hvordan takler han det denne gangen? Og hvordan vil han agere i motgang?

Samtidig har han fått en fantastisk høyre hånd i Juha Kaunismäki. Han er en menneskekjenner av rang og kan fort bli den perfekte bufferen om det butter mot. Når en nøkkelmann som Johannes Johannesen nevner «Kaunis» som en av de viktigste grunnene til at han ble sier det sitt.

Seriegull på direkten tror jeg likevel blir svært vanskelig. Det vil være en vanvittig prestasjon av Bjorkstrand om han klarer å levere det. Første svar kommer mot Storhamar tirsdag.

God hockeysesong!

RAs tabelltips:

1. Storhamar

2. Oilers

3. Vålerenga

4. Frisk Asker

5. Sparta

6. Lillehammer

7. Stjernen

8. Manglerud Star

9. Ringerike