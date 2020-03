Slik kan overgangsvinduene bli

Følg RA Sporten på Facebook!

Alt tyder på at det nåværende overgangsvinduet vil stenge som planlagt 1. april, men det er de øvrige ukene med mulighet for spillerkjøp som kan bli delt opp, skriver Bergensavisen.

LES OGSÅ: Må trene alene i karantene

Klubbene i norsk fotball har 16 uker til rådighet for overganger i løpet av et kalenderår. Disse deles normalt inn i tolv uker før seriestart og fire uker om sommeren. På grunn av den utsatte seriestarten vurderer NFF å splitte de fire «sommerukene» i to deler, slik at klubbene får en ny mulighet til å handle før sesongen kommer i gang.

LES OGSÅ: Så stor prosent får Viking-spillerne beholde

– Det vi ser på er å dele sommervinduet i to perioder. Altså å ha to uker før seriestart, når vi vet datoen på den, og to uker i løpet av sommeren, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til BA.

LES OGSÅ: Maaseides treningstips

– Så må vi nok få en godkjenning for å gjøre dette fra det internasjonale forbundet (Fifa), men signalene derfra er at man skal være fleksible. Jeg regner med at vi kan legge fram en løsning i løpet av dagen eller tirsdag, legger Fisketjønn til.

LES OGSÅ: Så fort vil spillerne tape formen