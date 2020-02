Slik huskes Hans Petter Hansen

Torsdag ettermiddag meldte Viking Fotball på sin Facebook-side at Stavangerartisten Hans Petter Hansen gikk bort onsdag morgen.

Hansen var en norsk popsanger, og slo gjennom med sangen «Jeg kommer snart igjen» fra 1974 – en norsk versjon av den greske artisten Demis Roussos' internasjonale slager «Goodbye My Love, Goodbye». Det er ingen tvil om at han vil bli husket godt av dem som kjente han.

– Mer smilende, fornøyd, høflig og raus mann skal man lete lenge etter, sier Ole Klemetsen til RA torsdag.

Han, hans bror og hans far har kompet mye til Hans Petter, og han var en god venn av familien. I tillegg var Klemetsens far, John, tremening med Hans Petter.

– Han minnet meg mye om min egen far, sier Klemetsen, og forteller at han kommer til å huske artistens fantastiske stemme og sanger.

– Han hadde Stavangers desidert største og beste stemme, og var kanskje blant de beste i Norge, legger han til.

Klemetsen forteller at familien fikk nyheten om bortgangen i dag.

– Hans Petter var alltid hyggelig og glad, så dette er veldig trist, sier han.

– Det blir et stort savn, legger han til.

Lun, fin og varm

Også tidligere kollega av Hansen, Hans Petter Jørgensen, synes Stavangerartisten var en fin mann.

– Jeg lærte han å kjenne som en veldig beskjeden person. Han var lun, fin og varm, og hadde en helt spesiell røst som kom aller mest til sitt rette da det ikke var noe staffasje rundt ham, sier Jørgensen til RA.

De to begynte å jobbe tett etter et tilfeldig møte.

– Da jeg startet med underholdning var det ikke sjeldent at jeg ble introdusert som Hans Petter Hansen for publikum. Da jeg ved en tilfeldighet møtte han, begynte vi å snakke om nettopp dette. Vi bestemte oss for å lage Hans Show sammen med Hans Morten Hansen. I tillegg har jeg i mange år hatt sesongkort på stadion til Viking FK, og hørt Hans Petter synge der, sier han.

– Han var en veldig nedpå, rolig og blid kar som var fin å samarbeide med. Hans Petter hadde en stor stemme som kunne gå høyt og som var ren, og jeg vil huske han som den fine mannen han var, legger Jørgensen til.

Han er sikker på at Hansen har satt spor som vil fortsette å leve i blant annet Vikingsangene.

– Han kommer til å være med oss i mange år framover, sier han.