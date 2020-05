Slik blir skjenkereglene i Sandnes

Sandnes kommune sendte torsdag morgen ut en melding til alle serverings- og skjenkestedene i Sandnes med informasjon om hvilke krav de må oppfylle for å kunne ha åpent.

Sandnes kommune har så langt valgt å følge de nasjonale føringene for denne næringen. Dette vil kommunen også gjøre fremover så lenge næringen selv ivaretar tilstrekkelige krav til smittevern.

De nasjonale kravene til serveringssteder for at de skal kunne ha åpent er at:

• Det skal serveres mat.

• Servering av mat skal ikke skje som buffet.

• Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.

• Rutiner for god hygiene og godt renhold, og serveringsstedet skal sørge for at disse rutinene blir overholdt.

• Serveringsstedet skal sørge for at besøkende og personell kan holde én meters avstand.

• Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husstand.

– Serveringssteder som ikke serverer mat, skal holde stengt, melder kommunen i en pressemelding.

Sandnes kommune presiserer at ordlyden i "Covid-19-forskriften" tilsier ifølge Helsedirektoratet at serveringsstedet kun må tilby mat, men uten at det er spiseplikt.

– Det er heller ikke krav om at maten tilberedes på stedet eller at virksomheten serverte mat før utbruddet av Covid-19. Det avgjørende er at virksomheten oppfyller smittevernkravene i covid-19-forskriften, hvor formålet er å sikre smittevernfaglig forsvarlig matservering. Dette gjelder uavhengig av om serveringen skjer ute eller inne, opplyser kommunen.

Anbefaler rutiner

Ordføreren og kommuneoverlegen i Sandnes anbefaler at serveringssteder i Sandnes som har åpent har følgende rutiner som del av sine smittevernkrav:

• All bestilling, servering og betaling skjer ved bord, ikke over disk.

• Avstanden mellom bordene er 2 meter målt fra ryggen på stolene. Dette for å sikre passasje.

–​ Det gjøres oppmerksom på at Sandnes kommune ikke har innført kortere skjenketid enn normalt, slik som f.eks. Oslo og Stavanger kommune har gjort. I Sandnes kreves derfor at det så lenge det pågår skjenking er et reelt mattilbud. Skjenking kan finne sted i henhold til skjenkestedets normale skjenketider. Hvis mattilbudet avsluttes må også skjenkingen opphøre. Serveringsstedet kan deretter ha åpent i en halvtime, skriver Sandnes kommune til serverings- og skjenkestedene.

Det vil bli utarbeidet en veileder for serveringsstedene som hjelp til overholdelse av kravene til serveringssteder som ønsker å ha åpent.

Sandnes kommune minner om at skjenkesteder som planlegger å starte med matservering skal på forhånd melde fra om det til det lokale Mattilsynet. Den som er ansvarlig for næringsmiddelvirksomheten skal sikre at de ansatte får nødvendig veiledning og opplæring i næringsmiddelhygiene og i virksomhetens internkontroll.