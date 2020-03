Slik blir russefeiringen i år

Klokken 12.00 i dag onsdag avgjorde kommunestyret i Gjesdal at landstreffet skal avlyses, med bakgrunn i den pågående situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset.

I pressemelding fra Gjesdal kommune kommer det fram at det anses å være stor smittefare også på arrangementstidspunktet, og at forbudet er anbefalt av kommuneoverlegen.

– Forbudet vedtas på nåværende tidspunkt for å minske risiko for økonomisk tap og gi forutberegnelighet for arrangør, publikum og andre involverte. Gjesdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar for forbudet, står det i pressemeldingen.

Digitalt møte med russen

Onsdag morgen hadde fylkesordfører Marianne Chesak et digitalt møte med russepresidentene på videregående skoler i Rogaland for å snakke om russetiden.

– Det er en spesiell tid vi er inne i. Viruset sprer seg raskt. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare eller når toppen kommer. Det vi vet er at landstreffet 2020 i starten av mai kan bli avlyst. Og store samlinger med mennesker vil nok ikke være mulig i den tiden som russefeiring egentlig skulle pågått, sier Chesak på møtet.

Hun forklarer at årsaken er at dersom vi får en for rask spredning av viruset og mange blir syke på en gang, vil det sprenge helsesektoren, og spesielt intensivavdelingene.

– Det vil og gå ut over andre som er syke med andre ting en korona, som og trenger hjelp fra helsevesenet og intensivavdelingene i en normal situasjon.

Chesak understreker at det vi står oppe i nå er dramatisk, og det går alvorlige konsekvenser for mange.

– Derfor er vi avhengige av at dere som russ også tar dette på alvor. Og er med på samfunnsdugnaden som alle deltar i nå. Vi må unngå at flere russ samler seg i russetiden og tar med smitte hjem til familie, besteforeldre og folk som er syke fra før, og til andre som kan bli syke, sier hun.

– Jeg vet det er en stor kamel å svelge, jeg forstår skuffelsen, men av og til er livet urettferdig, og nå var det deres russetid som ble rammet oppi dette, sier fylkesordføreren.

– Majoriteten forstår

På møtet deltok også smittevernoverlege Ruth Midtgarden, leder av opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal, og fylkesdirektør for opplæring, Joar Loland. De hadde alle hver sitt innlegg hvor de pratet med russepresidentene.

Etterpå ble det åpnet for dialog og spørsmål fra russen.

Det kom fram at noen av russepresidentene var usikre på hvordan de skulle håndtere at noen russ «skal feire uansett og driter i vedtakene og retningslinjene fra myndighetene.»

Smittevernoverlege Midtgarden gjorde det klart at det var viktig å få fram at tiltakene er lovvedtak, som betyr de bryter norsk lov om de ignorerer disse.

Det har nylig blitt oppfordret til at man ikke bør være en gruppe på mer enn fem mennesker utendørs, og innendørs må man ha minst to meter avstand til hverandre.

Det ble stilt spørsmål til russen om de opplever at majoriteten har forståelse for vedtakene eller hvordan lyden er blant russen i Rogaland.

Flere russepresidenter utrykker at det virker som majoriteten følger reglene som har blitt gitt, og er flinke til å holde seg hjemme.

Det nevnes også at det virker som de som «ruller» får mye «hate» fra andre russ.

En russepresident sier at russen er flinke til å holde seg inne i håp om at tilstanden vil roe seg slik at de kan feire så fort som mulig.

Det kommer også fram på møtet at russepresidentene i landet har en Facebook-gruppe hvor de diskuterer blant annet å utsette russetiden, kanskje til sommeren, dersom ting har roet seg til da.