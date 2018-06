Rogalandsavis

Stormløpet mot Sandnes-målet kom vel aldri helt, men samtidig kunne bortelaget fort fått med seg ett poeng mot slutten av kampen her. Sandnes Ulf hadde brukbar kontroll, men etter at vertene gikk opp i 2-0 hevet gjestene seg. Likevel endte det med en viktig hjemmeseier for Sandnes Ulf, som med dagens seier kan ta innpå Viking eller Aalesund på toppen av tabellen etter deres kamp i morgen.

Omlag 20 minutte før slutt fikk Tromsdalen sin første store mulighet, men Arnold Origi reddet mesterlig. På det påfølgende innkastet fikk bortelaget ballen over på bakerste stolpe, der Anders Jensen bredsidet inn reduseringen.

Ti minutter ut i den andre omgangen fikk Sandnes Ulf litt pusterom, da Erixon Danso økte ledelsen. Kantspilleren fikk ballen ute på kanten, vendte inn i banen og gikk forbi to Tromsdalen-spilleren før han curler ballen i mål.

De lyseblå gikk rett i angrep etter dommer blåste i gang kampen. Kent Håvard Eriksen fikk dempet på brystet og vendt inn i feltet, men Flisa-karen sendte skuddet over.

Sandnes Ulf har hatt veldig god kontroll på Tromsdalen, som ikke har skapt noen verdens ting. Vertene selv har heller ikke vært noe fyrverkeri, men har vært frempå et par ganger siden Erliens ledermål. Høyreback Herman Kleppa har vært spesielt aktiv med flere skuddforsøk og raid inn i motstanderens 16-meter, men den tidligere Viking-spilleren har ikke vært kald nok foran mål.

Etter en rolig start på kampen, eksploderer det da Vegard Erlien gir hjemmelaget ledelsen. Erixon Danso fører ballen mot Tromsdalens forsvar og legger ballen til siden. Der kommer Erlien, som legger ballen til rette og banker den ned i hjørnet.

Før kamp:

Sandnes Ulfs to siste bortekamper har endt med cupexit for Bryne, og 5-2-tap for Viking. Dermed er nok de lyseblå glad for at de kan returnere hjem til Sandnes Idrettspark der det ble 4-0 mot Florø forrige gang laget spilte.

Fra laget som tapte for Viking 16. mai gjør trener Bengt Sæternes én endring. Det er Daniel Edvardsen som går ut, og inn kommer Vegard Erlien. Det betyr en ny mulighet på høyreback for Herman Kleppa, som startet forrige kamp på midtbanen.

Med morgendagens toppduell mellom Viking og Aalesund på SR-Bank Arena, er dagens oppgjør mot Tromsdalen en ypperlig mulighet for å kappe innpå de to farligste opprykkskandidatene i årets Obos-liga.

Sandnes Ulf (4-2-3-1): Arnold Origi – Ari Mohr Jonsson, Akinsola Akinyemi, Tapio Heikkilä, Herman Kleppa – Axel Kryger, Niels Verthoren – Erixon Danso, Vegard Erlien, Kent Håvard Eriksen – Onyekachi Ugwuadu.

Benken: Deniss Korneiciks, Daniel Edvardsen, Remi Johansen, Andreas Dybevik, Jasmin Bogdanovic, Vegard Aasen.