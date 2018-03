Skuffet over spilletiden og tilliten

Rogalandsavis

Villiam Strøm ble hentet til Norges beste lag, som landslagsback, etter en av hans sterkeste sesonger. Året etter har han slitt med spilletiden, røket ut av landslaget og ikke vært i nærheten av å vinne noe.

– Nei, du kan trygt si at det her overhodet ikke var det jeg trodde jeg skulle få oppleve da jeg skrev under for Oilers. Det har vært en krevende sesong, der det meste har gått feil for oss. Egentlig helt fra starten av, forteller Strøm til RA.

– Ekstremt frustrerende

Trønderen sier at det har vært vanskelig å komme inn i laget, og at han ikke har fått så mye spilletid som han ønsket.

– Det har vært mange nye spillere, og jeg må innrømme at jeg har slitt med å finne min rolle i laget gjennom sesongen. Du har merket at det har vært en ganske ny gruppe, som mistet mange personligheter fra forrige sesong. Jeg har også vært litt inn og ut av laget, og ikke fått den spilletiden jeg hadde sett for meg, så det har vært vanskelig, sier Strøm.

Da kvartfinaleserien mot Frisk skulle avgjøres, fikk han ikke spilletid i det hele tatt.

– Det var ekstremt frustrerende å se på, og det var også en ny situasjon for meg. Jeg har aldri vært med på å ikke få spille før, så det er bare kjedelig å ikke få den tilliten. Spesielt i sluttspillet, da jeg synes det gikk greit da jeg fikk sjansen, sier han og fortsetter:

– Det er selvsagt trenerens valg hvem som spiller. Han mente at vi var syv veldig jevne backer, og ga oss derfor sjansen litt fra kamp til kamp gjennom hele året. Trenerne spilte sikkert med backene de mente var rett, sier Strøm om situasjonen.

Må ha mer spilletid

Etter sesongen har han stort sett vært i Oslo, sammen med samboeren, før han på mandag drar tilbake da Oilers starter opp med treninger igjen.

– Jeg ble enig med Pål Higson om at vi skulle holde kontakten, og snakkes når jeg kom tilbake. Jeg skal ta en prat med dem, også får vi ta en vurdering på det, sier Strøm og fortsetter:

– Jeg ønsker å spille meg tilbake på landslaget, og må ha mer spilletid på klubblaget. En sesong som den jeg akkurat har hatt kommer jeg ikke til å la skje igjen, så vi får se hva klubben har å si før jeg tar en avgjørelse sammen med samboeren, legger Strøm til.

Han legger ikke skjul på at Oilers er den beste klubben han har vært i utenfor isen, og at han ikke ønsker å bli en hockeynomade som flytter på seg hvert eneste år.

– Jeg har følt meg veldig godt ivaretatt, og har møtt bare hyggelige folk. Det er enkelt å ta opp både positive og negative ting med alle, fra trenere og spillere til de som styrer klubben, og vi har også fått kommet med vårt i den evalueringen som nå pågår. Det er synd at vi ikke har fått det til i år, sier han.

