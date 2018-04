Skjebneuker for Sola

Rogalandsavis

Uten seier siden november, og med ni strake tap siden nyttår står Sola i reell fare for å rykke ned, tre kamper før slutt.

– Vi har satt oss i en veldig skummel posisjon, det er ingen tvil om det. Vi visste det kom til å bli tøft etter nyttår, men har bare oss selv å skylde på for at vi er der vi er, sier daglig leder John Harald Kåsen i Sola.

De gulkledde har forsterket kraftig de siste årene med blant annet Tonje Nøstvold, Camilla Herrem og Line Ellertsen. Malin Holta og Kristina Novak er på plass neste sesong.

Ønsker å beholde alle

I tillegg har laget mange spennende unge spillere, som Kristiane Knutsen, Elisa Christensen og Vilde Nord. Men for at laget skal utvikle seg videre hjelper det ikke at laget er i 1. divisjon.

– Vi går all inn for å berge plassen, og tenker ikke på noe annet. Men hvis alt skulle bli så gale at det ender med nedrykk ønsker vi i utgangspunktet å beholde alle spillerne. Vi skal stå inne for de signeringene vi har gjort, og de løftene vi har gitt, og har ingen direkte klausuler i kontraktene med spillerne om at de kan forlate laget hvis vi skulle rykke ned, sier Kåsen som likevel forstår at spillerne har ambisjoner.

Han understreker at han tror det er mye som skal gå galt for at Sola ikke klarer minst kvalifisering denne sesongen.

– Vi visste at det ville bli en tøff start igjen etter nyttår, da vi hadde en lang pause. Dessverre har det blitt mange tap på rad, og spesielt Glassverket-kampen hjemme var ille. Men vi merker at det har vært en stigning de siste kampene, sier han.

– Sola må ha et lag i Eliteserien

Søndag venter Tertnes i Åsenhallen, og da bør Sola ta sin første seier siden november. Ett poeng på de siste tre kampene er nok for å unngå nedrykk, men etter helgens kamp møter de tabellnabo Oppsal borte og gulljagende Vipers hjemme.

– Ingenting hadde vært bedre enn å sikre plassen med en seier igjen på hjemmebane. Vi har hatt et godt tak på Tertnes, og nå må vi bare kjøre på. Det er nå det gjelder, og det må alle skjønne, sier Camilla Herrem.

Kantstjernen sier at hun gjerne skulle spilt selv, men at det neppe hadde hjulpet stort i hennes høygravide form.

– Vi har to superviktige uker foran oss, da Sola må ha et lag i Eliteserien for å fortsette den satsingen vi har begynt på. Det er viktig for laget, det er viktig for sponsorene og det er viktig for spillerne, sier Herrem.

Herrem ser an de neste ukene

Selv har hun ikke tenkt mye over framtiden, men sier at en kamp for å unngå nedrykk og spill i 1. divisjon ikke er hva hun så for seg da hun kom hjem.

– Spill i 1. divisjon for Sola er ikke det beste utgangspunktet for å beholde plassen på landslaget, så det er noe jeg må vurdere når den tid kommer. Jeg er veldig giret for å fortsette i Sola, men vi får se hva som skjer etter disse to ukene, sier Herrem som vil overlate plassen sin på benken til mannen Steffen Stegavik i sesongens siste avgjørende kamper.

Hvis Sola rykker ned kan altså flere av spillerne forlate laget, men allerede nå er det klart at Solas franske bakspiller Hadja Cissé er ferdig i klubben.

– Hadja reiser hjem. I og med at Malin Holta nå kommer hjem neste sesong, har vi ikke lenger bruk for en spiller til i hennes posisjon. Vi trodde det skulle fungere bedre enn det har gjort, men det kan av og til være vanskelig å tilpasse seg et nytt land, en ny kultur og en ny måte å spille håndball på. I tillegg må utgiftene for en spiller stå til prestasjonene, og det har det dessverre ikke gjort, forteller Solas daglige leder John Harald Kåsen til RA.

