Skiller ut A-laget i en egen elitesatsing

Fram til nå har alle klubbene i Sandnes Ulf vært under samme paraply, og topp og bredde har gått hånd i hånd. På et ekstraordinært styremøte er det nå blitt bestemt at klubben deles i en elitedel og en breddedel.

– Hovedintensjonen med vedtaket om omorganisering av klubben er å verne Sandnes Ulfs barne - og ungdomsaktiviteter mot den mer økonomisk risikofylte elitevirksomheten som særlig A-laget representerer. Modellen vil innebære en fornuftig risikospredning mellom de to fotballklubbene (Sandnes Ulf og Sandnes Ulf Toppfotball), skriver klubben på sine hjemmesider.

Starter 1. januar

Klubben opplyser videre at breddeklubben Sandnes Ulf vil samarbeide tett med nystartede Sandnes Ulf Toppfotball, og at de to vil dele fellesfunksjoner og samarbeide sammen overfor marked, sponsorer og andre interessenter.

– I tillegg vil det også bli tryggere for elitevirksomheten å gå ut i markedet for å få tilført ytterligere risikokapital, all den tid breddevirksomheten ikke vil bli berørt av dette. Dette vil igjen stimulere til kreativitet og nytenkning innen både topp- og breddefotballen, noe som er nødvendig for å oppnå klubbenes mål og visjoner for fremtiden, fortsetter klubben.

A-laget i OBOS-ligaen, rekruttlaget i 4. divisjon pluss G19, G16 Elite og Team Sandnes blir en del av Sandnes Ulf Toppfotball, mens de resterende lagene blir værende i Sandnes Ulf opplyser klubben som skriver at planlagt oppstart for omorganiseringen er 1. januar 2020.

