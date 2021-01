Skal være med i MGP 2021

Det skriver NRK mandag.

Stavangerkameratene er en av de seks forhåndskvalifiserte finalistene til MGP 2021.

Ifølge NRK skal totalt 26 artister være med, som er rekordmange.12 av disse konkurrerer i finalen, seks forhåndskvalifiserte og seks finalister stemt frem av publikum.

Stavangerkameratene stiller med den nye låten «Barndomsgater» som slippes 22. januar. Bandet opptrer i den andre delfinalen, lørdag 23. januar.

De fire artistene som utgjør Stavangerkameratene har i tillegg til utgivelser og konserter blitt kjent for et stort publikum via TV:

* Kjartan Salvesen vant Idol i 2004

* Tommy Fredvang er bl.a. kjent fra X Factor i 2009, Stjernekamp i 2015 og suksessen «Vi elsker ABBA»

* Glenn Lyse vant Idol i 2007

* Ole Alexander Mæland har bakgrunn som vokalist i Elle Melle og deltok i The Voice i 2012.

NRK skriver at fire år etter sin debut har gutta i Stavangerkameratene nå to album bak seg, over 50 millioner strømminger på Spotify, over 6 millioner visninger på YouTube, flere gull- og platinatrofeer og en rekke norgesturnéer. De regnes i dag som en av Norges mest populære liveband.