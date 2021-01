Skal representere unge på Nord-Jæren

Det skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding mandag.

Daniel går på Vågen vgs og Maria er elev ved Kongsgård vgs. De skal sammen representere ungdommer på Nord-Jæren i det nye ungdommens fylkesråd. De vil ha tett kontakt med ungdomsrådene i kommunene på Nord-Jæren.

Med regionreformen ble det endring også for de unge i fylkeskommunen, fra å ha et ungdommens fylkesutvalg (med ni representanter) og et ungdommens fylkesting med representanter fra alle kommunene til et ungdommens fylkesråd med ni medlemmer som nå er etablert.

– Jeg ønsker å jobbe for at unges stemmer blir hørt i alle saker som angår oss. Vi ungdommer må få være med på å forme vår egen fremtid. Helst skal Rogaland bli det mest attraktive fylket for unge i hele Norge, sier Maria, i pressemeldingen.

Vil forebygge ensomhet blant unge

Skole og psykisk helse er to av de viktigste sakene for ungdommens fylkesråd, og nytt handlingsprogram skal vedtas 29. januar.

– Akkurat nå mener jeg at den viktigste ungdomssaken er å prøve å få bukt med den økende ensomheten blant unge. Ensomhet var et økende problem lenge før korona slo til, men hjemmeskole, nedstengte fritidsaktiviteter og lignende har ikke akkurat gjort ting bedre. Ensomhet i russetiden er også noe jeg mener er spesielt viktig å jobbe forebyggende mot, sier den engasjerte 18-åringen.



Ungdommens fylkesråd består av 9 ungdommer fra hele Rogaland. Solveig Vik fra Haugesund er valgt til ungdommens ungdomsordfører mens Trym Talgø Olsen fra Eigersund er ungdommens varaordfører i Rogaland.