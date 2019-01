Skadeskutt Oilers fikk grisebank

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

60 min.: Slutt på kampen. 6-1 til Frisk. 27-37 i skudd, men det hjalp veldig lite. Sju poeng opp til VIF nå. Dette skal holde hardt. Vi kommer tilbake med reaksjoner.

59 min.: Siste minutt av denne kampen. Det tør jeg slå fast med to streker under.

57 min.: 10-9 i skudd så langt i 3. periode.

55 min.: Oilers har fått ekstremt dårlig betalt i kveld. Vunnet mye dueller, skutt mest og hatt sjanser. Men det mangler kvalitet og tøffhet foran mål. Laget preges av alle skadene og sykdommen. Det er det liten tvil om.

53 min.: Mååååål! 6-1! Oilers knuses her. Hampus Gustafsson fra distanse. Bonis inne og ødelegger sikten for Wikstøl.

51 min.: Vålerenga vant for øvriig 8-3 mot Stjernen i kveld. Sju poeng opp nå.

50 min.: Måååål! 5-1! Griseflaksemål fra Frisk! Geheb skyter. Så går pucken ut fra Wikstøl, treffer Granholm i brystet og går i mål! Dommerne ser det igjen på video. Det blir tellende.

50 min.: Det kreves et lite mirakel om Oilers skal få noe med seg her nå.

48 min.: Talge tilbake på isen. Involvert i en farlighet på direkten!

47 min.: Wikstøl med et par kjemperedninger. Er konkurransen med Holm faktisk i ferd med å bli mer reell her? Unggutten leverer stadig.

46 min.: "Krabben" Talge ryker på en 2 minutter. Det passet dårlig for Oilers. Slashing.

46 min.: Oilers kjører på med alt de har, men blottlegger seg. Lagacé tabber seg nesten ut, men reddes av Wikstøl.

44 min.: Oilers aggressive. Talge vinner pucken tllbake og finner Vigier. Nære 4-2.

43 min.: Paulsen prøver kjøkkenveien! Dahlberg gir retur, men ordner til slutt opp.

42 min.: Meget farlig kontring av Frisk. Thompson med skuddet. Wikstøl redder.

41 min.: 3. periode i gang. Oilers skifter keeper! Ut med Holm og inn med Wikstøl.

2. periode:

40 min.: Pause. 10-9 i skudd denne perioden. Frisk leder 4-1.

38 min.: Oilers må åpne seg for å trykke på nå. Gir kontringer.

38 min.: Sebastian Johansen helt alene med Holm. Oilers-keeperen redder.

37 min.: Mauldin skyter like utenfor. Vinner duell foran mål og kjører på. Nære.

35 min.: Mååååål! 4-1! Petter Kristiansen setter den fra kloss hold på tennis. Dommerne vil se på video. Kan vøære en høy kølle der. Er køllebladet over tverrligger? Scoringen står! Oilers må til med et kjempecomeback her om de skal ha poeng.

35 min.: Sveum. Avventende utvisning. Frisk etablerer seg uten keeper.

34 min.: Mye jevnere denne perioden enn i den første. 5-7 i skudd så langt i denne.

33 min.: Oilers heldige som slipper utvisning i egen sone.

32 min.: Pucken over vantet og dropp.

31 min.: Flere fete tilbud for Frisk. Oilers sliter med å henge med.

30 min.: Bovim med en god styring. Holm redder, men gir retur.

29 min.. Seriemesterskapet henger i en syltynn tråd nå for Oilers. VIF leder 5-3 mot Stjernen. Det blir neppe milde gaver derfra.

27 min.: Mååååål! 3-1 til Frisk! Bastiansen finner Viktor Granholm som får dratt med pucken rundt Holm. Åpen kasse. Nydelig spill, men svakt defensivt av Oilers.

26 min.: Måååååååål! 2-1! Ulriksen snapper opp en feilpass og finner Lagacé på blank. Han setter den på direkten. Liv i dette igjen!

25 min.: Frisk kontrer. Geheb med skudd på Holm. De er farlige på kontringer nå. Ligner mye mer stilmessig på slik de framsto under Sune Bergman.

23 min.: Kjempesjanse for Oilers etter at Søberg legger pucken ut mot Vigier foran mål. Den spretter på streken, men Dahlberg får blokkert!

22 min.: Mååååål! 2-0 til Frisk! Kyle Bonis får pucken i en overgang. Gustafsson med pass. Iskald alene med Holm. Dette er motbakke, Oilers!

21 min.: Lucia med en stor sjanse, hvor Medby nesten slår pucken i eget mål etterpå!

21 min.: Spillet er i gang igjen.

1. periode:

20 min.: Pause. 6-18 i skudd. Oilers klart førende lag. Men Frisk leder med 1-0 etter at Sebastian Johansen snappet en feilpasning fra Forsberg og scoret.

19 min.: Backen Victor Björkung drar seg gjennom og skyter mot krysset. I snappen til Holm.

18 min.: 4-18 i skudd. Smått ufattelig at Oilers ikke har fått inn en puck, men dette er klassisk i mange av kampene mot Frisk når Dahlberg er på. Laget innbyr ofte til avslutninger fra ufarlige posisjoner og kontrer. Det har skjedd i denne perioden og det har de lykkes med.

17 min.: Småampert her nå. Har eskalert litt etter at Bastiansen ga Lagacé en trøkk - uten at dommerne reagerte.

17 min.: Lagacé drar seg fri med frekke dragninger! Alene gjennom, men Dahlberg redder! Buret ute av stilling i etterkant.

16 min.: 4-15 i skudd.

16 min.: Geheb spiller puck tilbake i egen sone og Hoff plukker opp. Nære 1-1! Dahlberg redder. Er dette en av disse kveldene fra den svenske superkeeperen?

16 min.: Frisk fulltallige. Oilers fikk ikke et eneste skudd på mål!

15 min.: Oilers sliter med å etablere i andre fasen av overtallet.

14 min.: Geheb på isen for Frisk.

13 min.: Cocozza med en ny utvisning for Frisk. Slashing. Oilers får drøye 20 sekunder i fem mot tre. Så fem mot fire igjen.

12 min.: Vigier og Løvlie med en god kombo, men Dahlberg henger med.

12 min.: Magnus Geheb ryker på en to-minutter. Høy kølle. Oilers får igjen prøve seg i overtall.

10 min.: Hauglund Mathisen får tre muligheter for Oilers, men ikke mål! Men aggressivt fulgt opp av unggutten.

9 min.: Kaos foran Dahlberg, men keeperen til Frisk får blokkert.

8 min.: Bastiansen nære på en retur. Frisk som kjører nå.

6 min.: Mååååål! 1-0 Sebastian Johansen scorer vakkert alene med Holm. I sekvensen før blir Mauldin limt opp i vantet av Ødegaard. Så går Frisk rett på mål.

6 min.: 1-6 i skudd så langt. Oilers klart best i gang.

4 min.: Stor dobbeltsjanse til Oilers i det Frisk blir fulltallige. Dahlberg ordner opp igjen.

3 min.: Hampus Gustafsson skyter like utenfor!

2 min.: Vigier nære på en direkteavslutning. Dahlberg redder.

2 min.: Henrik Ødegaard får 2 minutter hos Frisk. Interferende. Oilers i overtall.

2 min.:: Oilers med hele syv U21-spillere i lagoppstillingen i dag. Det handler mye om skadesituasjonen.

1 min.: Kampen er i gang!

Før kampen:

Oilers sliter for tiden med skader på flere nøkkelspillere. David Morley er som kjent ute med brudd i kragebeinet. Han er høyst sannsynlig klar like før sluttspillet.

Brandon Burlon har også vært ute en periode med et dårlig kne. Siste utlending på skadelisten er Phil Lane. Han spilte ikke mot VIF og trente ikke mandag og var – som spillerne ofte er – hemmelighetsfull om hva som var galt.

– Det dreier seg om en «upper body injury» var alt han ville avsløre.

Veteranangriper og defensivt svært viktige Peter Lorentzen mangler også i tirsdagens lagoppstilling. Han trente mandag, men er blitt akutt syk.

– Jeg er dessverre blitt magesyk, men håper det går fort over slik jeg kan spille mot Sparta, forteller Lorentzen i en SMS til RA.

Oilers slo i forrige serierunde VIF hjemme etter straffer og kappet inn på serielederen.

Likevel måtte trener Bjorkstrand trø til med en oppstrammer på mandagens økt. Han vil ha flere mål og mer direkte spill.

I kjent stil ville han ikke se lengre enn kveldens kamp mot Frisk og han ville ikke tenke så mye over hva motstanderen skulle finne på etter trenerskiftet i vinter.

– Vi skal først og framst konsentere oss om oss selv, sa han til RA.



Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Ulriksen, Johannesen - Mauldin, Forsberg, Lagacé.

2. rekke: Kjellesvik, Mostue - Lucia, Vigier, Søberg.

3. rekke: Sveum, Rokseth - Berg-Paulsen, Vikingstad, Mathisen.

4. rekke: Klofutar, Talge - Hoff, Løvlie, Medhus.