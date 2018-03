Sjømenn skuffet over tempoet

Kjell O. Bjerga og formann i Søemandsforeningen, Kjell M. Olsen, ville helst at minnesmerket til krigsseilerene hadde vært plassert her. Men det ser ganske umulig ut etter et nei fra Stavangerregionen havn IKS. – Det er her det bør være, sier Olsen. Nå vil de finne en løsning, raskt. Foto: Ekaterina Obukhova