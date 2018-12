Sjekk og slukk – ordene du må huske i julen

Av ANB

1 av 5 husker ikke når de kjøpte adventsstaken sin. 2 av 5 sier at adventsstaken deres er mer enn fem år gammel, mens 3 av 10 som har juletrebelysning sier det samme.

Tallene er hentet fra en fersk undersøkelse som er utført av YouGov for Frende Forsikring.

I den samme undersøkelsen sier 18 prosent av de som har slikt utstyr, at de ikke husker sist de kjøpte ny adventsstake, mens 11 prosent ikke aner når de skiftet belysning på juletreet.

Sjekk nøye

– Hvis du oppbevarer julepynten trygt og riktig gjennom året kan den holde i mange år, men det er viktig at du sjekker pynten nøye, sier brannekspert Øystein Øren i Frende Forsikring.

– Om lysestaken har veltet eller julepynten har vært pakket opp og ned noen ganger, kan ledninger bli klemt og pærer ødelagt. Utstyret kan være skadet og brannfarlig uten at du er klar over det, påpeker Øren.

Desember er årets travleste måned for brannvesenet. Det brenner i nesten 50 prosent flere boliger i julemåneden enn ellers i året.

Janicke Larsen, avdelingsleder for brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen, har flere gode råd.

Se etter slitasje

– Hvis du henter fram gammel julebelysning fra loftet, må du sjekke at den virker som den skal og at det ikke er slitasje eller kutt i ledningene. Følg alltid bruksanvisningen for belysningen, og bruk den kun til det den er beregnet for, understreker Larsen.

La aldri ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet, slik at den kommer under press eller får bruddskader, og unngå bruk av skjøteledninger, er klare råd fra Brannvernforeningen.

– Belysning som skal brukes utendørs må være spesielt egnet til det. Det samme gjelder for skjøteledninger. En skjøteledning for innendørs bruk kan gi strømgjennomgang, jordfeil og andre skader om den brukes ute, sier Janicke Larsen. (ANB)

Gode råd for trygg julebelysning

1. Sjekk og slukk – det er ordene du må huske når du skal gjøre julebelysningen trygg.

2. Sjekk at ledningene er hele og at pærene fungerer på adventsstaken, juletrelysene og annen pynt du gjenbruker år etter år.

3. Slukk alle lysene om natten – også når du ikke er hjemme.

4. Sjekk at det ikke er varmgang i kontakter eller koblinger før du legger deg.

5. Ikke la ledninger komme i klem i dører eller vinduer.

6. Hvis lysstyrken i pærene i en flerarmet adventsstake er ujevn, er det et tegn på at noe ikke er som det skal. Da bør pærene skiftes.

7. Følg alltid bruksanvisningen og ikke bruk belysningen til noe annet enn det den er beregnet for. (ANB)