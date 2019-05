Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes

Høringsfristen for de nye forskriftene gikk ut 4. mai, og meningen var å innføre nye regler fra 1. juli i år.

Flere av høringsinstansene har uttrykt bekymring for hva som skjer dersom de nye reglene begynner å gjelde midt i den travleste sesongen, og det er en av grunnene til utsettelsen.

− Endringene skulle etter planen gjelde fra 1. juli 2019, men blir nå utsatt for å gi næringen bedre tid til å omstille seg, sier statssekretær Thorleif Fluer Vikre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

De nye sikkerhetsreglene for campingplasser skal være lette å forstå og praktisere for både eiere og brukere av campingplasser. Blant annet er definisjonen av en campingenhet mer spesifisert enn før ettersom for eksempel mange eiere av campingvogner ikke lenger kjører rundt med vogna bak bilen, men mer eller mindre lar den stå fast på en campingplass komplett med permanent fortelt og gjerne en platting og et gjerde.

De nye reglene øker også minstekravet til avstand mellom campingenhetene fra tre meter til fire meter. I dag blir disse reglene tolket forskjellig fra kommune til kommune.

En brann på Sokn camping i Rennesøy i april i fjor der tre familiemedlemmer omkom, førte til at flere etterlyste et klarere regelverk.

− Flere i næringen er usikre på hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Det skaper unødig uro. Disse bekymringene tar vi på alvor. Vi skal derfor bruke god tid på å gå grundig gjennom innspillene. Det betyr også at det ikke lenger er aktuelt å la de nye sikkerhetsreglene gjelde fra 1. juli, sier Vikre.

Det er foreløpig ikke satt noen ny dato for innføringen av nytt regelverk.

(©NTB)