SFO-lavvo nedtagget: – Helt forferdelig

– Dette er bare helt forferdelig trist. Klart ungene blir leie seg. Det ser vi på dem, sier Monica Ommundsen til RA.

Ommundsen er ansatt ved Hundvåg SFO. Nylig la hun ut et innlegg på Facebook-gruppen «Hundvåg – min bydel» om hvordan lavvoen på skolen var blitt nedtagget.

– Lavvoen brukes flere ganger i uken. Det er et sted vi koser oss, men nå er alle veggene nedtagget. Dette er veldig ødeleggende for barna, som har en så stor mulighet til å kose seg her.

– Ikke første gang

Ifølge Ommundsen er det ikke første gang lavvoområdet har blitt utsatt for hærverk.

– Vi har funnet ølbokser og knust glass, som vi stadig må rydde bort.

– For noen måneder siden var det også noen som stjal en del verktøy, sager og økser, som var oppbevart i store bokser ved lavvoen, legger Ommundsen til.

Vet ikke hvem som står bak

Ifølge Ommundsen er det ingen av de SFO-ansatte som vet hvem som står bak hærverket.

– Jeg vil oppfordre de som står bak til å stoppe, sier hun.

Park- og veisjef i Stavanger kommune, Torgeir Esig Sørensen, mener det eneste som kan gjøres er å male over taggingen. Fordi taggingen mest sannsynlig har trukket inn i treverket til lavvoen.

– Det er nok bare én måte å gjøre dette på, male om, sier Sørensen.

– Det er bare trist at noen gjør noe slikt som dette, legger han til.