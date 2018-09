Rogalandsavis

SpareBank 1 SR-Bank setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng, heter det i en pressemelding fra banken.

Pengemarkedsrenten har i løpet av dette året steget betydelig. Dermed har også bankens innlånskostnader økt. Som en følge av dette vil banken foreta justeringer av rentesatser både for lån og innskudd, heter det i pressemeldingen.

Etter renteendringen blir laveste veiledende pris fra SpareBank SR-Bank 2,25 % for førstehjemslån.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra mandag 26. september og fra 8. november 2018 for eksisterende lån.

Samtidig settes det månedlige terminbeløpet for lån ned med kroner 20, til henholdsvis kroner 50 for ordinære nedbetalingslån og til kroner 70 for Flexilån.

Renten på innskudd vil blir justert med virkning fra 22. november 2018.