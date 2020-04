Det politiske flertallet i Stavanger setter av inntil 30 millioner kroner ekstra til storstilt satsing på aktiviteter for barn i sommer. Det vil samtidig gi både frivillige organisasjoner, idrettslag og kulturaktører gode muligheter for økt aktivitet og økte inntekter.

Det melder flertallspartiene i en pressemelding på mandag.

– Barna har virkelig merket koronakrisen. Både gjennom endringer i skolehverdagen og at store deler av fritidstilbudet er borte. Derfor har vi bestemt oss for å tilby Stavanger-barn et aktivitets- og kurstilbud langt utover det ordinære. Vi viser at vi mener alvor om at Stavanger skal være Norges beste by for barnefamilier, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), i pressemeldingen.

Det var hun som personlig tok initiativ til satsingen – og fikk straks unison støtte fra de øvrige partiene FNB, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV, som sammen utgjør det politiske flertallet i Stavanger.

Kommunen setter av inntil 30 millioner kroner til ordningen, mens frivillige organisasjoner, idrettslag og kultur skal stå for innholdet.

LES OGSÅ: – Åpningen av barnehager er ingen invitasjon til at folk kan begynne å leve litt som før igjen

– Skaper sårt trengte sosiale møteplasser

– Det gir læring, det skaper sårt trengte sosiale møteplasser, det gir økt fysisk og kulturell stimulering for barna– og ikke minst; det stimulerer økonomien til frivillige organisasjoner, idrettslag og kulturaktører, sier leder for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Dag Mossige (Ap)

Målet er at barna skal få tilegnet seg ekstra læring, for eksempel gjennom språkopplæring, matematikk, IT, forskerskole og lignende. I tillegg også kurs i musikk, drama, kunst og øvrig kultur.

– Og ikke minst, kombinere dette med fysiske og praktiske aktiviteter, friluftsopplevelser i natur. Dette skal både være kos og nyttig læring for barna, sier varaordfører Dagny S. Hausken (Sp).

LES OGSÅ: Korona gir strikkeboom

Stavanger-ferie

Tilbudet skal være gratis for alle barna som deltar, i tråd med det politiske flertallets øvrige satsinger på universelle ordninger, mens organisasjonene som leverer tilbud får betalt for utgifter til lønn, utstyr og øvrige kostnader.

Det betyr at mange av organisasjonene som i dag ikke får kompensert utgifter til ansatte i nasjonale krisepakker, kan beholde instruktører, pedagoger og øvrige ansatte i organiseringen av disse tilbudene, ifølge pressemeldingen.

– Mange barn kommer til å feriere lokalt i år, og med dette tilbudet kan de få oppleve det aller beste Stavanger har å by på av aktiviteter, lek, natur og friluftsliv. Covid-19 skal ikke ta fra barna våre de gode sommerminnene, og nå skal kommunens ressurser samles for å tilby en fantastisk Stavanger-ferie. Dette fortjener våre barn, sier gruppeleder for MDG, Daria Maria Johnsen.

Det er tenkt at ulike organisasjoner kan gå sammen om felles tilbud, eller styrke egen organisasjon – for på den måten sikre barna et variert tilbud gjennom sommerukene.

Kommunens eksisterende tilbud «Fiks ferrige ferie» vil også kunne styrkes gjennom ordningen.

LES OGSÅ: – Et betydelig arbeid å avklare om pasienter har covid-19 eller ikke

Organiseres av Ungdom og Fritid

Selve organiseringen av tilbudet gjøres av avdeling for Ungdom og Fritid i kommunen.

Det blir felles søknadsprosess gjennom kommunens nettsider, slik at inntaket blir mest mulig samkjørt.

Målet er at organisasjonene skal kunne søke om deltakelse innen 15. mai, mens søknader for barns deltakelse åpner 1. juni. Det er formannskapet som vil være politisk ansvarlig for ordningen.

Fem til seks uker i sommer

Aktivitetskursene vil gå over en periode på fem til seks uker i sommer, typisk fra siste uken i juni til og med første uken i august. Og tilbudet skal gjelde elever fra 1-7 klasse.

– Etter en lang vår med mye innetid tror jeg mange barn og unge har behov for å bli aktivisert litt i sommer. Mange foreldre har kanskje også behov for litt egentid. Da er dette en fin håndsrekning fra kommunen, særlig til familier som bor trangt og til barn som av andre grunner ikke har det så godt hjemme, sier Mimir Kristjansson fra Rødt.

Det politiske flertallet i Stavanger anbefaler også andre norske byer å iverksette lignende tiltak for sine barn.

– Det er viktig at vi i kommunen bruker de ressursene vi har tilgjengelig for å hjelpe og legge til rette for innbyggerne våre i den krisesituasjonen vi befinner oss i. Vi ønsker å sette av dette ekstraordinære beløpet for å kunne gi barn og unge et godt tilbud gjennom sommeren. Dette bør også flere andre norske byer gjøre, og staten bør se på om slike tiltak bør finansieres nasjonalt. En rekke organisasjoner melder tilbake at nasjonale kompensasjonsordninger ikke dekker deres behov for støtte, sier Frode Myrhol, gruppeleder i FNB.

Selv om dette tilbudet ikke må blandes med ordinær undervisningsvirksomhet, er leder for utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV) meget entusiastisk rundt tilbudet.

– Skoleledelsen i kommunen er allerede orientert og vil bidra i utformingen. Vi forventer også at Utdanningsforbundet blir inkludert i forarbeidet. I tillegg skal skolehelsetjenesten inkluderes i utformingen av tilbudet. Det er spesielt viktig at sårbare barn og deres foreldre får hjelp til å søke dette tilbudet, sier leder for utvalget for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV).

Elevene på ungdomsskolene vil nyte godt av at småjobbsentralen i Stavanger også styrkes kraftig som en del av satsingen, står det i pressemeldingen.