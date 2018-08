Rogalandsavis

Bengt Sæternes burde fått sparken etter forrige sesong. Tre sesonger er mer enn god nok tid til å bevise hvem du er, hva du er god for og hva prosjektet ditt står for. I den første sesongen etter nedrykket var stallen til Bengt Sæternes den beste i divisjonen, men ikke bare klarte ikke Ulf å rykke opp. De klarte heller ikke playoff. Året etter ble det playoff, men da røk de i første hinder mot Adam Güven og Kongsvinger.

Det som burde vært hans siste forsøk endte også opp i playoff, der det nok en gang endte med stopp i første runde mot Ranheim. Riktignok mer knepent enn mot Kongsvinger året før, men resultatet var det samme. Da burde daglig leder Tom Rune Espedal og styreleder Terje Hopen takket Bengt Sæternes for innsatsen og gitt jobben videre til noen andre.

Tidligere på året hadde de i stedet valgt å støtte Bengt Sæternes ved å gi han fornyet kontrakt ut 2020, men det som fulgte etter forrige sesong kan nesten ikke beskrives som annet enn et mytteri. Det var enten Bengt Sæternes eller spillerne, og i et uvanlig valg valgte klubben å støtte treneren.

Vanligvis er det treneren som må gå, uansett om spillerne har prestert under pari eller nesten samme hva som har skjedd. Det er mye enklere å sparke treneren enn halve spillerstallen, og det er bra at noen tar ansvar og forrykker spillermakten, som har vokst seg bare større og større de siste årene. Klubben skal få ros for å ha tatt et modig valg, men det er bare synd at det var for feil mann.

Tre år er lang nok tid til å bevise at du er rett mann for jobben, og med de ressursene og spillermaterialet han har hatt til rådighet er resultatene dessverre for de lyseblå altfor svake og variable. Det samme problemet dukker opp år etter år, uansett spillestil og uansett spillere til rådighet.

Gjentagende problemer tyder på at trenerteamet ikke klarer å løse den spesifikke utfordringen det er at Sandnes Ulf år etter år er for ustabile til å henge med i toppen og spesielt når det gjelder som mest.

Derfor burde det vært stopp etter forrige sesong. I stedet valgte klubben å stå bak sin hovedtrener, mens spiller etter spiller forsvant ut. Ti spillere forlot Sandnes Idrettspark, mens ti nye spillere kom inn. Det er en endring på 20 mann det i løpet av noen få måneder. Riktignok er den norske oppkjøringen lang, men det kom alltid til å bli et problem å få samkjørt et helt nytt lag i tide til seriestart.

Det begynte imidlertid bra, med god fotball og mange poeng fra starten av sesongen. Sandnes Ulf vant de tre første kampene, scoret seks mål på tre kamper og nykommerne Niels Verthoren og Erixon Danso leverte på direkten med mål og målgivende. Før kampen mot Viking på SR-Bank Arena var de lyseblå ett av to ubeseirede lag og lå på tredjeplass, poenget bak Viking. Elleve serierunder senere har laget tatt åtte poeng, og rast fra opprykkskamp til å måtte se seg over skulderen.

Det er nemlig kortere vei ned til nedrykk enn til opprykk i skrivende stund, og uansett hvor stor tro man har på prosjekt Bengt Sæternes, er det ikke der noen i lyseblått så for seg å være. Med unntak av en mann. Bengt Sæternes selv advarte nemlig mot at det kom til å bli en mellomsesong for Sandnes Ulf der de ikke kom til å kjempe helt i toppen og playoff kom til å bli en bonus. Det sa han under lagets oppkjøring på Marbella, i regnet på de nye treningsbanene ved La Dame de Noche.

Sæternes sa da at det var godt å få ryddet opp i spillerstallen, og at han fikk med seg videre de spillerne som hadde tro på hans prosjekt. Han innrømmet at en del spillere mot slutten av sesongen hadde gitt blaffen og ikke var villige til å gi 100 prosent fordi de skjønte at Ulf heller ikke den sesongen rykket opp og derfor ønsket seg vekk. Derfor er det en spillergruppe som er mer samlet bak Sæternes i årets sesong, og selv om stemningen ikke er den beste i garderobene på Sandnes Idrettspark for tiden er det langt fra snakk om noe mytteri i Jønningsheiveien 47 nå.

Den tidligere målgarantisten skjønte nemlig hvor landet lå, men hadde nok ikke tatt høyde for at det skulle bli riktig så ille som det har gått de siste ti kampene. I tillegg til at han skal spille sammen et helt nytt lag, har laget hans slitt kraftig med skader på sentrale og viktige spillere. Det har ført til at nye spillere har kommet til underveis, og at noen av dem allerede har forlatt klubben igjen som Arnold Origi.

Stabiliteten og en klar overgangsstrategi har ikke vært Sandnes Ulfs sterkeste kort de siste årene, ei heller i år. Tendensen til å hente inn de som er tilgjengelig kontra det man trenger og det som vil løfte laget tilstrekkelig har vist det. Bare i sommer har klubben hentet inn fem nye spillere, i tillegg til de ti som ble hentet inn før sesongen. Det er altså 15 nye spillere som skal spilles inn i løpet av sesongen.

Når styret og klubben stiller seg bak de avgjørelsene, og er med på å starte opp igjen prosjekt Sæternes på ny, kommer ikke klubben til å kvitte seg med treneren etter et halvt år. 15 nye spillere, ny stadion og Sæternes nye kontrakt taler for at han blir i hvert fall ut sesongen og trolig også neste sesong.

For daglig leder Tom Rune Espedal ønsker neppe å gå gjennom det han gjorde forrige gang de lyseblå skiftet trener, fra Asle Andersen til Tom Nordlie. Da opplyste Espedal om at assistent Bjarte Lunde Aarsheim skulle ta over på midlertidig basis, selv om «Batty» ikke hadde noen intensjoner om å bli værende. Han ledet laget i én kamp og har i etterkant kritisert prosessen rundt avsettelsen av Andersen. Den desperasjonen ønsker verken klubbledelsen eller styret å havne i igjen.

Nå skrikes det igjen etter trenerblod i Sandnes, og flere har gjort det i flere år allerede. Men med valget om å støtte Sæternes i vinterens kamp mot egen spillergruppe bør det ikke være et alternativ å fjerne egersunderen såfremt det ikke blir en reell fare for nedrykk. Det brenner et blått lys i Sandnes, men det lyset er fortsatt lyseblått.

