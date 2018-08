– Ser lovende ut med tanke på gullmedaljen

Rogalandsavis

Are Strandli og Kristoffer Brun rodde sin semifinale i lettvekts dobbeltsculleren lørdag formiddag under EM i Glasgow.

Den norske duoen hadde få problemer med å ro seg til semifinalen, og hadde god kontroll gjennom de 2000 meterne.

Strandli og Brun lå jevnt med den italienske båten frem til 1500 meter, men på de neste 250 meterne stakk de fra den italienske båten og gikk først i mål.

De tre første båtene gikk til søndagens finale, der den norske båten vant på 6.26.12

– Are og Kristoffer har nok et gir til å gå på her, og det ser veldig lovende ut med tanke på gullmedalje i morgendagens finale. Jeg tror de er klare favoritter, sier NRKs ekspertkommentator Lars Bjønness.

– Den norske båten har vært på vannet flere ganger nå og viser veldig god form. De har to seiere av to mulige, og bedre kan det ikke gjøres, sier NRKs Pål Thomassen.

