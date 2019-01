Senterpartiet vil ha bompengetak – Frp kaller det symbolpolitikk

Av Gunhild Hokholt Bjerve og Marius Helge Larsen, NTB



«Stortinget ber regjeringen sørge for at bompengeandelen ikke øker ytterligere i denne regjeringsperioden», lyder forslaget, som Senterpartiet legger fram i Stortinget onsdag.

– Det har aldri blitt krevd inn mer bompenger i Norge enn nå, påpeker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum overfor NTB.

I fjor ble det krevd inn 10,7 milliarder kroner, og i år antas summen å øke til over 13 milliarder kroner, viser et ferskt anslag fra Statens vegvesen, ifølge Motor.

Vedum viser til at Frp-leder og finansminister Siv Jensen lovet at det skulle bli gratis å passere bomstasjonene da hun var i opposisjon, men i stedet har altså andelen bare økt. Han kommer med en utfordring til Frp:

– De får være med på å stemme for forslaget, så det blir gitt et signal til regjeringen at de ikke kan øke bompengeandelen enda mer.

– Meningsløst

Utfordringen blir ikke møtt med begeistring hos samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han peker tilbake til 2013, da Senterpartiet satt med samferdselsministeren og la fram ny Nasjonal transportplan.

– Da var bompengeandelen i nye prosjekter 40 prosent. Etter at Frp kom i regjering, er andelen redusert til 28 prosent. I regjeringsplattformen varsler vi ytterligere reduksjon i bompengeandelen i neste transportplan, sier han.

Dale mener at forslaget fra Senterpartiet «i beste fall er meningsløs symbolpolitikk», og hevder Frp har fått en rekke viktige gjennomslag i regjering som reduserer bompengebelastningen for folk flest.

– Blant annet dobler vi tilskuddet til reduksjon av bomtakster til en milliard kroner, vi innfører mulighet til å trekke bompenger fra på skatten og gjennomfører statlig delgaranti for bomprosjekter, sier han.



– Som å ta en hundrings og gi en femmer

Vedum tror på sin side at et skattefradrag for bompenger ikke vil monne. Han synes det er rart å først kutte pendlerfradraget, og så innføre et nytt fradrag for bompenger.

– Det blir som å ta en hundrelapp og gi en femmer tilbake, og så framstille det som en stor seier, sier han.

Sp-lederen peker på at bompengeøkningene har skjedd samtidig som skattefradraget for pendlere har blitt kuttet.

– Det er blitt dyrere for dem som er avhengig av å pendle for å komme seg på jobb hver dag, sier Vedum.

