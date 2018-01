Rogalandsavis

Den thrilleren spilles i beste sendetid (20.30) lørdag og må sannsynligvis vinnes av begge lag om det skal bli EM-medaljer.

Sander Sagosen spilte en råsterk angrepskamp torsdag. Kristian Bjørnsen fortsatte å bøtte inn EM-mål.

Norge ga likevel fra seg en tremålsledelse flere ganger før pause mot Serbia. Evnen til «å drepe» kampene tidlig har vært etterspurt av landslagssjef Christian Berge noen ganger hittil i EM.

Mot et ganske ordinært serbisk lag burde langt på vei alt vært avgjort for Norge før pause. Keeper Torbjørn Bergerud hadde lengre perioder helt uten redninger. Han ble erstattet av Espen Christensen etter 23 minutter.

Det norske forsvarsspillet var altfor snilt og lite aggressivt den første halvtimen. Det ga dårlige betingelser for målvaktene.

– Vi hadde for lite dynamikk i forsvar og ble for passive i duellene. Det handlet om for lite intensitet i beinene, sa landslagstrener Christian Berge til TV 3 om den første omgangen.

Forvandlet

Fra start i 2.-omgangen så det helt annerledes ut i forsvaret. Der ble det plutselig fightet, og taklingene satt bedre.

Bergerud reddet tre av de fire første skuddene på mål. Norge gikk raskt fra 17-18 til 22-18 og 24-19.

Norge var smått forvandlet i det defensive spillet fra 1. til 2.-omgang

Løpskraften og viljen ble avgjørende. Serberne synes ikke det morsomste i verden er å komme seg kjapt tilbake i forsvar. Det utnyttet Norge bra og skaffet seg flere gratismål på kontringer.

Det skjedde foran svært, svært glisne tribuner (1200 tilskuere) i mektige Arena Zagreb.

– Vi bestemte oss for å få fart på beina, og vi fikk bedre kontroll på skytterne deres. Da begynte også Bergerud å redde skuddene, sa Berge.

Drama

Lørdag kommer det til å koke samme sted. Da vil hallen være fylt helt opp med over 15.200 ringside.

Kroatias gullhåp i hjemme-EM henger i første omgang på en seier over Norge. Det betyr at de norske gutta må innstille seg på en nesten fiendtlig stemning før og under kampen.

Kroatia vil gjøre alt de kan for å få sin superstjerne Domagoj Duvnjak på beina i tide, men han er meget, meget tvilsom på grunn av en strekk i lyskeområdet. Uten Duvnjak svekkes kroatene mye.

Å ta bort ham kan sammenlignes med å fjerne Sander Sagosen hos Norge.

Onsdag venter så Sverige på Norge. Det kan bli en ren «finale» for begge lag med tanke på å nå semifinalen.

Dit kom Norge både i 2016-EM og 2017-VM. Det kan skje også denne gangen.

Forutsetningen er at Norge klarer å løfte forsvarsspillet sitt et par hakk i dagene som kommer.

