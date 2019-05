«Selvsagt endrer skadekrisen forutsetningene»

Følg RA Sporten på Facebook !



Axel Oskar Andresson er ute hele sesongen, Runar Hove er ute i tre måneder – og ingen vet med geniet Johnny Furdal.

Legger du til at Rolf Daniel Vikstøl også kan være ute i lengre tid enn Viking liker med strekk, er fire spillere i det som ville vært kategorien «sikre kort» til seriestart ute.

Men hva betyr det egentlig for eliteserieklubber som har tropper på 20–25 mann og relativt gode juniorlag?

Noe av svaret finner man selvsagt i kvaliteten på spiller nummer 12 til nummer 16 i troppen.

Hos Molde og RBK merkes det i liten grad.

I en klubb som Viking vil det fort være særdeles merkbart. Faktisk kan det utgjøre forskjellen på å holde seg og gå ned igjen til Obos-ligaen når alt skal telles opp.

En ting er hvor mye kvaliteten i laget svekkes direkte. En annen ting er i hvor stor grad planene spillemessig må endres på.

Selv om Bjarne Berntsen peker på at spilleprinsippene ikke endres nevneverdig sier det seg selv at det får betydning nå fire meter muskler i midtforsvaret er borte.

Det vil overraske stort om den defensive soliditeten han har stresset en hel vinter beholdes når tre av fire i forsvaret som ble drillet er ute.

I starten av denne sesongen så vi nemlig Viking i en ny form. Laget som hadde suksess med å presse høyt forrige sesong hadde plutselig funnet nøkkelen til å variere til lavt press – mye gjennom sine nyervervelser.

Mot Brann og TIL så vi et Viking som dro fotballens «rope-a-dope». De hang i tauene som Muhammad Ali. Men de gjorde det kontrollert og med en plan. Akkurat som bokselegenden i Kinshasa.

Fotballmessig handler det om å slippe motstanderen innpå i visshet om at det kan håndteres – og at du kan få noe offensivt ut av det.

Med duellkraften midtstoppere på like under to meter gir gjør det ikke mye om motstanderen får slått noen innlegg.

Innsvingerne vil bli rensket unna samtidig som en kan stå naturlig høyere med backene og kjøre overganger. Dette fungerte utmerket de første kampene – kombinert med perioder hvor Viking fikk demonstrert at de også kunne sette et høyt press slik de var gode på i fjor.

Avveiningene i når det skulle skje var blitt mye, mye bedre.

Med Tord Johnsen Salte (184 cm) og Viljar Vevatne (183cm) er selvsagt forutsetningene for dette grepet endret.

Jeg tror skadekrisen i Viking krever at de setter presset mye høyere mye oftere. De må nok i langt større grad unngå at motstanderne får kverne på i etablert angrep mot dem.

Resepten fra i fjor vil samtidig være langt mer risikabel mot bedre motstandere i eliteserien. Det så en allerede i forsøket på å hente opp Ranheim. Viking må vokte seg vel for å bli hodeløse. Da smeller det.

Dessverre for Viking mangler de også mannen som var den store boksåpneren i denne typen fotball på høsten i fjor – ballgeniet Johnny Furdal. Han er nok dypt savnet.

Bare spør Tommy Høiland.

Akkurat nå har Bjarne Berntsen en beintøff jobb – for det kan godt være at den kortsiktige løsningen ikke er god nok.

Mai kan fort bli blytung for Viking. Nå er det viktig at Stavanger ikke viser seg fra sitt sedvanlige «himmel eller helvete»-lynne. Det er nå hodene må holdes kalde.

Resepten på litt lengre sikt er selvsagt å styrke troppen med kvalitet i sommer. Bare slik kan Viking gardere seg mot skadekriser lik den vi ser nå – selv om det grenser til Murphys lov.

Emisjonen, og nytt avtaleverk mellom AS og FK, har aldri vært mer viktig å få på plass.

Jeg håper inderlig aktørene som skal avgjøre denne prosessen internt, og investorene som kan bidra i emisjonen, skjønner hvor direkte dette kan virke inn på utfallet av sesongen for Viking.