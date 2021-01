Seks nye koronapasienter på SUS siste døgnet

Det siste døgnet har det blitt lagt inn seks nye koronapasienter ved SUS. Det totale antallet innlagte covid-pasienter ved SUS er nå 16.

Det kommer fram i en pressekonferanse Stavanger universitetssjukehus (SUS) hadde torsdag.

Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen opplyser at to av pasientene er avisolert, som betyr at de ikke blir behandlet som smittepasienter lenger, men de har fortsatt korona som hoveddiagnose.

Fire av pasientene er innlagt på intensiv-avdelingen. Det er de samme som har vært der hele uken. De mottar fortsatt respiratorbehandling.

– Vi opplever en økning i antall innleggelser på sykehuset selv om smitten rundt i samfunnet kan se ut til å stabilisere seg litt. Vi må belage oss på at innleggelsene hos oss vil fortsette å øke de neste ukene, sier Haga Jacobsen.

Hun understreker at de fortsatt har god kapasitet til å ta imot covid-pasienter, og de er klar til å åpne pandemipost 2 dersom behovet for kapasitet skal øke.

100 SUS-ansatte i karantene

SUS er i gul beredskap fordi den totale belastningen for organisasjonen fortsatt er stor.

– Pandemipostene krever ekstra personell som må frigjøres fra andre steder. Vi har og økt antall covid-pasienter innlagt, og vi har en karantene-situasjon blant ansatte, sier beredskapssjefen.

Forrige uke var cirka 150 SUS-ansatte i karantene. Denne uken er antallet i karantene nede i cirka 100.

– Det er klart det påvirker driften, selv om vi har en tilnærmet normal drift av sykehuset fortsatt, sier Haga Jacobsen.

Hun opplyser at utbruddet på kreftavdelingen forrige uke begynner å komme under kontroll, og at posten gradvis åpner opp igjen etter hvert som ansatte kommer tilbake fra karantene.

Siden september har SUS testet sine ansatte 5000 ganger. Hele perioden har cirka 80 sykehusansatte hatt korona.

– 50 av disse har blitt påvist siden september, og de siste tre ukene, i lys av høyere smitte i befolkningen, har 30 personer på SUS fått påvist covid-19, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe.

20.000 koronatester på en uke

Beredskapssjefen sier vaksinering av SUS-ansatte startet onsdag, og har gått veldig bra.

– 69 SUS-medarbeidere ble vaksinert onsdag, og i dag fortsetter vi å vaksinere dobbelt så mange som i går. I løpet av de neste to ukene skal vi vaksinere nesten 1200 medarbeidere.

Laboratoriet på SUS analyserte nesten 20.000 koronatester forrige uke. Det er rekordmange. SUS jobber mye med å ha god nok kapasitet til å ta unna alle testene fort, og i 99 prosent av tilfellene får kommunene svar på prøvene innen ett døgn.

Høyt nivå

På pressekonferansen opplyses det om at det ser ut som veksten av antall smittetilfeller har stoppet, og sannsynligvis er på vei ned.

– De siste beregningene på smittetallet R viser at vi er på litt under 1 i vårt område. Men det er viktig å presisere at det fremdeles er på et høyt nivå, sier Snorre Eikeland, rådgiver analyse ved SUS.

Han forklarer at det betyr at vi omtrent er der Oslo var i oktober, med 40-50 nye smittetilfeller hver dag.

– Det gjør oss veldig sårbare for nye utbrudd og videre vekst, understreker han.

Eikeland mener det er for tidlig å si hva effekten av nasjonale og lokale tiltak er, selv om man kan se en positiv trend denne uken.

– Vi er forsiktige optimister. Likevel er det viktig å presisere at siden vi er på et så høyt nivå vil det ta ganske lang tid før vi er tilbake til for eksempel fem smittetilfeller om dagen, som gjør at vi er under 20 tilfeller per 100.000 innbygger. Har vi R på 0,9, altså rundt 50 tilfeller til dagen, vil det ta rundt 2,5 måneder før vi er der, sier Eikeland.

Han sier de håper strenge tiltak vil føre til at smitten går fortere nedover, men at det er vanskelig å si på grunn av forsinkelser knyttet til tiltak, symptomer, testing, og at man trenger tall fra flere dager for å se om det er en vedvarende trend.

Eikeland forklarer også at grunnen for at risikogruppene blir vaksinert først er for at da halverer man risikoen for sykehusinnleggelse, noe som gir en veldig stor samfunnsmessig gevinst.

Mutert virus

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe mener bekymringen vi må ha for at det er mutert virus som sprer seg lettere, absolutt er reell.

– Det bør absolutt være en ekstra trigger til å si at vi må gjøre det vi kan for å få ned smittetallene mest mulig, sånn at vi kan ha en trygg smittesporing av alle, og unngå nye smittetopper.

Han understreker at det blir viktig å fortsette med de klare og gode anbefalingene som har vært helt fra starten:

* Unngå å være ute blant folk hvis du er syk

* La deg teste

* Hold avstand i alle situasjoner hvor man kan

* Hold deg til reglene som er satt

* Unngå nærkontakter

* Ha god håndhygiene

Kleppe mener det er for tidlig å lette på de strenge tiltakene.

– Det er tydeligvis det de har oppfattet nasjonalt også. Jeg tror vi kommer til å fortsette med tiltak i flere uker til.

Han sier det er for tidlig å si noe om de lokale tiltakene, og viser til at vi fortsatt er på et vippepunkt.

– Man må nok vente i hvert fall 1 uke til før man bestemmer seg for noe nytt der.

